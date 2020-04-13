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Koronavirüs: Türkiye'de salgın günlerinde dayanışma

Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetleri sürüyor.

13.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:20
Koronavirüs: Türkiye'de salgın günlerinde dayanışma

Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetleri sürüyor.

Bir yandan bu kurumsal çabalar devam ederken diğer yurttaşlarsa kendi aralarında, aşağıdan, dayanışma örnekleri sergiliyor.

İstanbul'un farklı noktalarında farklı yöntemlerle bu dayanışmaya katkı sunmak isteyenler, yaptıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

Video-Haber: Ege Tatlıcı - Mahmut Hamsici









BBC
Etiketler: Hükümet, Sağlık
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