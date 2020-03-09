Koronavirüs Türkiye'de turizmi nasıl etkiliyor? Çince turist rehberleri iş bulamamaktan şikayetçi
Euronews’e konuşan rehberler, şubat ayında gelmeleri beklenen Çinli turist kafilelerinin turlarını iptal ettiğini söyledi. 2003’teki SARS salgınından da etkilenen rehberler, o dönemin çabuk atlatıldığını ifade ederken, bu kez durumun daha ağır olduğu görüşünde.
09.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:02
Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) İngiltere , Fransa, Almanya, İran, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin de aralarında olduğu 90'dan fazla ülkeye yayıldı.
Dünya bir yandan bu virüsten nasıl korunacağının yollarını ararken, bir yandan da virüsün etkilerinin küresel ekonomiye ne boyutlarda yansıyacağının endişesinde.
Dünya bir yandan bu virüsten nasıl korunacağının yollarını ararken, bir yandan da virüsün etkilerinin küresel ekonomiye ne boyutlarda yansıyacağının endişesinde.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Koronavirüs Türkiye'de turizmi nasıl etkiliyor? Çince turist rehberleri iş bulamamaktan şikayetçi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Euronews, Wuhan, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Haberler
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Haberler
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Haberler
DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu
Haberler
Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim