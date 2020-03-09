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Koronavirüs Türkiye'de turizmi nasıl etkiliyor? Çince turist rehberleri iş bulamamaktan şikayetçi

Euronews’e konuşan rehberler, şubat ayında gelmeleri beklenen Çinli turist kafilelerinin turlarını iptal ettiğini söyledi. 2003’teki SARS salgınından da etkilenen rehberler, o dönemin çabuk atlatıldığını ifade ederken, bu kez durumun daha ağır olduğu görüşünde.

09.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:02
Koronavirüs Türkiye'de turizmi nasıl etkiliyor? Çince turist rehberleri iş bulamamaktan şikayetçi
Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) İngiltere , Fransa, Almanya, İran, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin de aralarında olduğu 90'dan fazla ülkeye yayıldı.

Dünya bir yandan bu virüsten nasıl korunacağının yollarını ararken, bir yandan da virüsün etkilerinin küresel ekonomiye ne boyutlarda yansıyacağının endişesinde.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Euronews, Wuhan, Dünya
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