Koronavirüs Türkiye'deki mültecileri nasıl etkiliyor? "Sosyal mesafe" kuralı uygulanabiliyor mu?
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de giderek vaka sayısı artan koronavirüs sebebiyle toplumun kırılgan kesimleri tehdit altında.
17.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:49
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de giderek vaka sayısı artan koronavirüs sebebiyle toplumun kırılgan kesimleri tehdit altında. Kırılganlık bir yandan 60 yaş üstü nüfusu içerirken, mülteciler başta olmak üzere sağlık ve hijyen koşullarına erişim sorunları yaşayan kesimler de gerek taşıyıcılık gerekse hastalığa kalma açısından risk faktörleri oluşturuyor.
Mart ayı başından beri Türkiye'nin sınır kapılarını açacağını duyurmasının ardından Yunanistan sınırında sayıları 10 bin ile 15 bin arasında değişen mülteciler, sınırın ötesine geçmek için uzun bir bekleyiş içerisinde.
Mart ayı başından beri Türkiye'nin sınır kapılarını açacağını duyurmasının ardından Yunanistan sınırında sayıları 10 bin ile 15 bin arasında değişen mülteciler, sınırın ötesine geçmek için uzun bir bekleyiş içerisinde.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
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