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Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Koronavirüs karantinasındaki İtalya'dan İstanbul'a gelen ve 14 gün karantinada tutulan bir ailenin dolambaçlı yollardan Türkiye'ye geliş hikayeleri, "Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi?" sorusuna yanıt niteliği taşıyor.

13.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:46

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'ye de sıçrayan koronavirüs vakasıyla ilgili Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi?" başlıklı yazıda 14 gün karantina altında tutulan ve testleri negatif çıkan bir ailenin İtalya 'dan İstanbul 'a nasıl ulaştığı anlatıldı.

İşte Şendir'in yazısındaki ilgili kısım;

İtalya'da mahsur kalan Türk bir aile biliyorum. Çocuklarının gittiği okulda koronavirüs taşıyan iki İtalyan öğrenci çıkmıştı. Bir süre beklediler sonra, baba, tüm ülke karantina altına alınmadan Almanya'ya uçtu.

İtalya'da salgın bilinmesine rağmen tek bir soru sorulmadan Almanya'ya girdi, sonra İtalya'dan geldiğini söylemeden uçak biletini aldı, İstanbul'a uçtu.

Pasaport polisi "Nereden geliyorsunuz?" diye sordu, "Almanya'dan" diye cevapladı, pasaportuna giriş mührü vuruldu. Sonra merakına yenildi, polise, "İtalya'dan gelsem ne olacaktı?" diye sordu, Polis memuru "Gelemezsin ki İtalya'ya uçuşlar iptal" diye cevapladı adamı. İtalya'da seyahat yasağı getirildiğinde Türk anne ve iki çocuğu hâla ülkedeydi. Baba önce Fransa'nın İtalya sınırına yakın bir yerden şoförlü bir araç kiraladı, sonra o araba 200 kilometre mesafedeki yere gidip ailenin kalanını aldı.

PLAKADAN DOLAYI DURDURULMADILAR

Araba Fransız plakalı olduğu için İtalyan jandarması durdurmadı, seyahat yasağı uygulamadı, aile bireyleri Fransa'ya vardı. Sınırdan geçtikten hemen sonra Fransız polisi arabayı çevirdi, İtalya'dan geldiklerini duyunca önce endişe de ettiler ama şoför "Fransızca konuşabilirsiniz, biz Fransa vatandaşıyız" deyince, onlar da "Hadi geç" dediler.

İTALYA'DAN GELDİKLERİNİ SÖYLEMEDİLER

Hikâyenin kalanı yine aynı, anne ve çocuklar İtalya'dan geldiklerini söylemeden uçağa bindiler ve İstanbul'a ulaştılar. Aile 14 günlük bekleme süresini geçti, hepsi iyi durumda ama koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi sorusuna cevap, böyle, dolambaçlı yollarla gelmiştir muhtemelen...

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Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, İtalya, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (16)
F.YİLMAZ:İyi durumda olmaları, virüsü taşımamış oldukları anlamına gelmez. . büyük sorumsuzluk!
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NASIL MI GELDİ?:biz zamanında dedik, virüs ilk çıktığı zamanlar, ülkeyi her türlü yolcu giriş çıkışa kapatıp izole bir hale getirin dedik ama sadece termal kamera koydular
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VAY:Bu virüsü ülkeye getirene tüm halk olarak iyi sövüyoz insan ülkesine bunu yapar mı be. Ne biçim insanlar var delikanlı adam virüs bulaşınca gidip başkalarına bulaştırayım der mi? dikkat edin sizede bulaşmasın kardeşlerim diye kendini saklar önlem alır bunlar hadi yurtdışında yaşıyoz ülkemizi sevmiyoz gidip ülkeye virüs sokalım öleceksek bile ülkemizi salgına sokup ölelim deyip gelmişler yav bu yurtdışından gelenler harbi vatan hainidir
Cevap Yaz 0 8
SABIR:gerizakalılar ne geliyorsunuz buraya bulaştırdınız
Cevap Yaz 0 18
HAKAN ELİBOL:Bu aile vatana ihanetten yargilanmali bile bile virusu ulkemize getirdi
Cevap Yaz 0 35
ERKAN:Bunlari alip müebbet hapis vereceksin , bu kadar beyinsiz olur ancak bir insan .
Cevap Yaz 0 8
YORUMCU:ailenin derhal turk hack team e alınması lazım
Cevap Yaz 0 7
AAS:ne kadar boş beleş haber meraklısısınız.
Cevap Yaz 6 1
NERDEN BAKSAN HÖDÜKLÜK AKLIYOR:ya kardeşim virüse karşı ilaçlama yapan personel neden gaz maskesi değilde toz maskesi takıyor, bu insanların sağlığı önemli değilmi? bu ne cehalet! gaz başka toz başka, yuh be!
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SAĞLIKÇI:KENDİLERİNİ DÜŞÜNMEMİŞLER, BARİ ÜLKEMİZİ DÜŞÜNSELERDİ. BENCE BUNLAR SAHTEKARLIKTA SINIR TANIMAMIŞLAR. BÖYLE BENCİL İNSANLARDAN NEFRET EDİYORUM.
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