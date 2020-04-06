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Koronavirüs'ü yenen 2 hemşire alkışlarla göreve döndü

RİZE'de yakalandıkları koronavirüs hastalığını yenen hemşireler Ahmet Uysal (43) ve Derya Yazıcı (35) tedavilerinin ardından izin verilmelerine rağmen yeniden döndükleri hastanede görevine başladı.

06.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:04
Koronavirüs'ü yenen 2 hemşire alkışlarla göreve döndü

RİZE'de yakalandıkları koronavirüs hastalığını yenen hemşireler Ahmet Uysal (43) ve Derya Yazıcı (35) tedavilerinin ardından izin verilmelerine rağmen yeniden döndükleri hastanede görevine başladı. Sağlık personelleri görevlerinin ilk günü arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner yoğun bakım hemşiresi Ahmet Uysal ve enfeksiyon komite hemşiresi Derya Yazıcı, yaklaşık 15 gün önce görev yaptıkları hastanede koronavirüs hastalığı belirtilerini göstermeleri üzerine test oldu. İki hemşirenin test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan hemşireler, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Hemşireler, yeniden döndükleri hastanede göreve başladı. Sağlık personelleri görevlerinin ilk günü arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı. Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve hastane başhekimi Doç.Dr. Gökhan Demiral hemşireleri ziyaret ederek, tedavilerini yakından takip eden Rize Valisi Kemal Çeber'in kendilerine göndermiş olduğu hediyeleri takdim etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, zorlu süreçte onurlu ve gururlu bir günü yaşadıklarını belirterek "Onurlu görevlerini cansiperane bir şekilde ifa eden bazı sağlık çalışanlarımız koronavirüse yakalandı. Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş iki personelimiz arkadaşlarının yanına geri göndü. Bizler onların biraz daha dinlenmesi için bu personellerimize izin vermemize rağmen onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz biran önce arkadaşlarının yanına dönmek istiyorlarsa bizim arkadaşlarımız da görevlerine, arkadaşlarının yanına dönmek istediler. Bizler kendilerine yürekten teşekkür ediyoruzö dedi.

Tepe, "Bu süreçte alınan kararlara ve uygulanan kurallara harfiyen riayet eden, kişisel izolasyonuna, sosyal mesafesine, temassızlığına dikkat eden, mümkün olduğunda zorda kalmadıkça evinde kalan çok kıymetli ve bize en büyük desteği veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son günlerde İstanbul başta olmak üzere ilimiz dışında memleketine gelen ve halen 14 günlük izolasyon süreci devam eden vatandaşları uyarıyoruz. Konulan kurallara uymalarını, asla ve asla dışarıya çıkmamalarını, zaten zorunlu ihtiyaçlarının vefa destek grupları tarafından karşılanıyor. Keyfimizle değil, mantığımızla ve vicdanımızla hareket etmek zorundayız. Zaman sabır ve fedakarlık zamanıdırö ifadelerine yer verdi.

Hemşire Derya Yazıcı, bundan on gün önce yaptırdığım test sonucunda pozitif olduğunu öğrendiğini ifade ederek, "Tabi ilk başta herkesin yaşadığı gibi bir panik yaşadım ve korktum. Sonrasında tedavi sürecim hemen başlandı ve kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olunö diye konuştu.

Ahmet Uysal ise, kendisinde panik ile başlayan sürecin sonrasında hastanedeki tedavisi tamamlandığını belirterek, "Sürecim tamamlandıktan sonra kendimi karantinaya aldım. Şuan gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Bana destek olan ilgilenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İki hemşireden detaylar

Sağlık Müdürü Mustafa Tepe konuşması

Hemşirelerle röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Tepe, Ahmet Uysal, Rize, Güncel
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