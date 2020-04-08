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Koronavirüs'ü yenen belediye başkanı: Evde kalalım

ORDU'nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, yakalandığı koronavirüs hastalığını yenmeyi başardı.

08.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:35
Koronavirüs'ü yenen belediye başkanı: Evde kalalım

ORDU'nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, yakalandığı koronavirüs hastalığını yenmeyi başardı. Tandoğan, "Sosyal mesafeye önem verelim, evde kalalım? dedi.

Ordu 'nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan 2 hafta önce sırt ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tandoğan'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede bir süre tedavi gördükten sonra evde kendini karantinaya alan, Tandoğan hastalığı yenmeyi başardı.

İlk günden itibaren 'Evde kalın' çağrısı yaptıklarını, fakat çalışması nedeniyle kendisinin evde kalamadığını ve virüsü kaptığını belirten Başkan Tandoğan, 'Pozitif çıkan testimiz artık negatife döndü. Ben işim ve görevim icabı evde kalamadım. Her gün dışarıda kalmak zorunda kaldım. Mutlaka bu virüsü yeneceğiz. Sağlık personellerimiz çok özveriyle çalışıyorlar. Ben bu virüsü çok kısa zamanda yendim. Sigara içmemem ve sağlığıma dikkat etmemden dolayı beni fazla etkilemedi. Bunlar çok önemli. Sigarayı bırakın, hastanede sigara içenin bu hastalığı ağır geçirdiğini gördük. Sağlık yönünden sigara içmemenin bize sağlayacağı çok faydalar var. Sosyal mesafeye önem vererek evde kalalım' dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Sayım Tandoğan, Perşembe, Ordu, Güncel
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