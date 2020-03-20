Koronavirüs'ün Evcil Hayvanlar Aracılığıyla Bulaşmayacağı Açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs'ün (Covid-19) evcil hayvanlardan bulaşabileceği konusunda tartışmalar sürerken Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından bir açıklama yapıldı."Koronavirüs, Evcil Hayvanlar Aracılığıyla Bulaşmaz"Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Bilim Kurulu Danışmanı Viktor Maleyev'e dayandırdığı açıklamasında, yeni tip koronavirüs'ün (Covid-19) evcil hayvanlar aracılığıyla bulaşamayacağını söyledi.Virüsün evcil hayvanlardan insanlara bulaştığına dair doğrulanmış bir vaka bulunmadığını belirten Viktor Maleyev, kedi ve köpekler de dahil olmak üzere evcil hayvanların yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun kaynağı olamayacağını ifade etti.Viktor Maleyev, yeni tip koronavirüs (Covid-19) da dahil olmak üzere insanlar üzerinde etkili olan yedi tip koronavirüs'ün olduğunu ve hepsinin akut solunum yolu hastalıklarının patojenleri olduklarını söyledi. Söz konusu koronavirüs'lerin kedi, köpek, hamster ve diğer evcil hayvanlar için tehlike oluşturmadığını vurgulayan Maleyev, yalnızca hayvanlar üzerinde etkili olan başka koronavirüslerin olduğunu fakat bu koronavirüs'lerin insanlar için tehlike oluşturmadığını ifade etti.

Kaynak: Tamindir