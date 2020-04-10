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Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek

Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan Pazar günü sona eriyor; eğer salgında gerileme meydana gelmezse daha ciddi tedbirler alınabilir. Bu tedbirlerin arasında sokağa çıkma yasağının getirilmesi de yer alıyor.

10.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:05

Araştırmalar, koronavirüs salgınının Anadolu'ya İstanbul'dan yayıldığına dikkat çekince İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 30 büyükşehire ve Zonguldak'a girişler yasaklandı. 31 şehre giriş çıkış yasağının başlama tarihinden itibaren Kovid-19'un kuluçka dönemi 12 Nisan Pazar günü sona eriyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMASI GÜNDEMDE

Gerileme görülmediği takdirde büyükşehirlerde önlemlerin artırılması konuşulurken, bu kapsamda her şehre farklı izolasyon, pazarların kapatılması, birkaç sektör hariç sokağa çıkma yasağının uygulanması gündemde.

YENİ TEDBİRLER ALINABİLİR

Hürriyet'te yer alan detaya göre; büyükşehirlerde gıda, enerji, sağlık gibi sektörler hariç sokağa çıkışların yasaklanması, şehir karantinalarının uygulanması, her şehre farklı izolasyon belirlenmesi, pazar yerlerinin tamamen kapatılması veya belli bölgelere izin verilmesi de gündemde olan diğer konulardan.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 42 bin 282'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 908'e yükseldi. Toplamda 276 bin 338 test yapıldı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 552 olarak kaydedilirken toplam entübe hasta sayısı da bin 17 olarak dikkat çekti. Öte yandan bugüne kadar toplamda 2 bin 142 vaka iyileşerek sağlığına kavuştu.

Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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