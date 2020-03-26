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Koronavirüs'ün yaşlılara psikolojik etkileri

65 yaş üstü kişilere evden çıkma yasağının gelmesi ile birlikte sosyal medyada yaşlıları hedef alan, rencide edici tarzda uyarılarda bulunarak "yaşlıları korumaya çalışan" videolar yayınlanmaya başladı.

26.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:10
Koronavirüs'ün yaşlılara psikolojik etkileri

Sanki yaşlılar virüsü yayıyormuş gibi bir algı oluşarak, sokakta yaşlı gören kişiler kameralarını açarak evlerinde kalmaları gerektiğini hoş olmayan üslup ile anlatmaya çalıştı.

Peki bu durumda karşı taraf ne hisseder?

Kişiye sorgulayıcı tarzda sorular sorulması; suçlanma, utanç durumuna düşme ve mahcubiyet duygusunun gelişimine neden olmaktadır. Kişi kendisini virüsün suçlusu gibi hissetmekle birlikte yasağa karşı dışarda olması da suçluluk duygusu gelişimine neden olabilmektedir. Korona virüsünün artan yaş ile birlikte hem fizyolojik etkileri kişilerde tedirginliğe yol açarken hem de yaşadıkları psikolojik baskılar kişilerde kaygı ve depresif belirtilerin artmasına neden olabilmektedir.

Yardımcı olmak için neler yapabiliriz?

Videoya çekip karşımızdaki kişiyi mahçup edecek videolar çekmek yerine öncelikle yasağın nedenini bilmelerini sağlamak çok önemli. Unutulmamalı ki yaşlılarımız bizler gibi sosyal medyayı çok aktif kullanmıyor, bizler kadar süreci yakından takip etmiyor, bilmiyor olabilirler bu yüzden onlara bu süreci anlatmak hepimizin görevi.

Yasak kelimesinin kulağa hoş gelmediği aşikar bir gerçek, fakat bu bu yasağın amacının, onları virüsün zararlı etkisinden korumak olduğunun belirtilmesi, bunu bir yasak olarak görmek yerine evimizin dışarıdan daha güvenli olduğu ve virüsten korunmak için en etkiliyol olduğu bilgisini vermek önemlidir.İhtiyaçlarının olması dahilinde dışarı çıkmak yerine belediyelerin hizmet numaralarından yardım almaları gerektiği hatırlatılmalı, en etkili virüsten korunma yolunun evde kalmak olduğu ve bunun sadece kendileri için değil herkes için önemli olduğu aktarılmalıdır.

Unutmayalım ki; şuan uygulanan 65 yaş üstü evden çıkma yasağı yaşlılarımız virüsü bulaştırdığı için değil, virüs onlara bulaşmasın diye koruma ve önlem amaçlıdır. Ve gene unutmayalım ki; kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak, karşımızdaki kişiye de öyle yaklaşmak, empati kurmak, yaş ile birlikte duygusal hassasiyetin arttığını bilerek ona göre davranmak önemlidir.

Sadece 65 yaş üstü değil, herkesin sosyal izolasyona önem vermesi gerekmektedir. Evden mümkün olduğunca çıkmamaya çalışmanın, virüsün zararlı etkilerinden korunmak için en etkili yol olduğu unutulmamalı ve yaş gözetmeksizin herkese bu konuda hatırlatma yapılması gerekmektedir.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel

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