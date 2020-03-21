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Koronavirüs uyarılarına aldırış etmeyip, sahillere akın ettiler

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen çok sayıda kişi sahillere akın etti.

21.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:18
Koronavirüs uyarılarına aldırış etmeyip, sahillere akın ettiler

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen çok sayıda kişi sahillere akın etti.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve insanların kalabalık ortamlarda bulunmasını engellemek amacıyla yapılan 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen çok sayıda kişi, Başiskele sahiline akın etti. Yağışlı havaların sona erip, havaların ısınmasıyla evlerinden çıkanlar, sahil boyunca parklarda yoğunluk oluşturdu. Kafe, çay bahçeleri ve lokallerin kapalı olmasından dolayı bazı kişiler, yiyeceklerini banklara oturarak yedi.

Evde aldığı önlemlerin yanı sıra günde 1 saat dışarı çıkarak, güneşlendiğini ifade eden Recep Demirhan, "Biz zaten aile büyüklerimizle beraber evdeyiz. Günde sadece 1 saat güneşlenebilmek için çıkıyoruz. 1 saat boyunca dışarıda vakit geçiriyoruz. Alışveriş merkezlerinden, toplu ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösteriyoruz. Şu anda da ailecek banklarda vakit geçiriyoruz. Kimseyi yanımıza yaklaştırmamaya dikkat ediyoruz. Kısa bir süre güneşlendikten sonra eve döneceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Başiskele, Güncel

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