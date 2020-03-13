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Koronavirüs uyarısı: İnternet kafeler ve cep telefonlarına dikkat

Okulların tatil edilmesiyle öğrenciler vakit geçirmek veya online dersleri izleyebilmek amacıyla internet kafelere daha fazla ilgi göstereceklerine dikkat çeken Prof.Dr.H.

13.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:59
Koronavirüs uyarısı: İnternet kafeler ve cep telefonlarına dikkat

Okulların tatil edilmesiyle öğrenciler vakit geçirmek veya online dersleri izleyebilmek amacıyla internet kafelere daha fazla ilgi göstereceklerine dikkat çeken Prof.Dr.H.Tamer Dodurka, "Farklı kişiler tarafından kullanılan bilgisayarlar, hem solunum havasındaki damlacıklar içindeki virüsün hem de ellerdeki virüsün kolayca tutunabileceği eşyalardandır" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.H.Tamer Dodurka, Türkiye'de de görülen koronavirüs vakası sonrasında özellikle internet kafeler ve cep telefonlarıyla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. Prof.Dr. Dodurka, "Okulların tatil edilmesiyle öğrenciler vakit geçirmek veya online dersleri izleyebilmek amacıyla internet kafelere daha fazla ilgi gösterecektir. Unutulmamalıdır ki kapalı alan ve insanların birbirinden mesafesi fazla olmadığı, ortak sandalye, koltuk, masa gibi eşyaların kullanıldığı her ortam bulaşıcı hastalıklar açısından risklidir. Eğer bu ortamlar az havalandırılıyorsa, güneş ışığı yeterince girmiyorsa bu risk daha fazladır. Farklı kişiler tarafından kullanılan bilgisayarlar, hem solunum havasındaki damlacıklar içindeki virüsün hem de ellerdeki virüsün kolayca tutunabileceği eşyalardandır. Bu nedenle bu tür ortamlara dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

"VİRÜSÜN EN YOĞUN OLARAK BULUNABİLECEĞİ KİŞİSEL EŞYALARDANDIR"

Cep telefonlarına da çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof.Dr.H.Tamer Dodurka şunları söyledi: "Yine, doğrudan ağıza yaklaştırılan ve kişinin nefesiyle doğrudan temas eden cep telefonları virüsün en yoğun olarak bulunabileceği kişisel eşyalardandır. Bu nedenle başkasının cep telefonlarına el bile sürmek tehlikeli olabilir. Şüphesiz sadece cep telefonlarıyla değil, işyerlerinde sık ve ortak kullanılabilen yazıcı, fotokopi makinası, kalem gibi büro eşyalarıyla temastan sonra ellerin yıkanması ihmal edilmemelidir. Mümkün olduğunca ortak malzeme kullanılmamalıdır."

Koronavirüsün direnci düşük bünyelerde çok daha tehlikeli olacağına vurgu yapan Dodurka  "Korona virüsün bulaşma yolu her ne kadar solunum sistemi olsa da, vücut bağışıklığını zayıflatmamak için diğer yollarla bulaşan hastalıklardan da iyice korunmalı, örneğin sindirim yoluyla alınabilecek mikroorganizmalara karşı gıda hijyenine mutlak suretle dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Tamer Dodurka, Koronavirüs, Sağlık

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