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Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 işletme, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yasak kararlarını ihlal etti. İşletmelere para cezası uygulanırken sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı ve mekanlar mühürlendi.

23.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:02

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye rağmen kapatılmayan kahvehane ve alkollü mekan, zabıta tarafından mühürlendi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında gönderdiği ek genelge ile 16 Mart saat 00.00 itibariyle, 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulduğunu bildirdi.

2 MEKANDA YASAK İHLAL EDİLDİ

Genelge ile Türkiye'nin her yerindeki kafeteryalar, restoranlar, nargile kafeler ve kahvehaneler kapandı. Keşan'da polis ve zabıta ekipleri, genelge kapsamında kalan iş yerlerini denetledi. Denetimde, Büyük Cami ile Yeni Mescit mahallelerindeki 1 kahvehane ile 1 alkollü mekanın müşteri aldığı belirlendi.

UYGULANAN YAPTIRIM

Sahipleri hakkında savcılık soruşturma başlatılırken, 2 iş yeri 'Hıfzısıhha kurulu kararlarına muhalefet' gerekçesiyle mühürlendi. İş yeri sahiplerine ayrıca idari para cezası uygulandı.

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Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi

Kaynak: DHA

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Edirne'de yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Keşan, Güncel

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