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Koronavirüs - Uzmanlar: Yoğun bakıma girme ihtimalinizi azaltmak için egzersiz yapın, sigarayı...

Tıp uzmanları, koronavirüsle mücadeleye sağlıklı ve formda kalarak hazırlanmak gerektiğini söyledi.

29.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:35
Koronavirüs - Uzmanlar: Yoğun bakıma girme ihtimalinizi azaltmak için egzersiz yapın, sigarayı...

Tıp uzmanları, koronavirüsle mücadeleye sağlıklı ve formda kalarak hazırlanmak gerektiğini söyledi.

Perioperatif Bakım Merkezi'ndeki (CPOC) uzmanlar, sağlıklı beslenmenin de Covid-19 hastalığını ağır geçirme riskini azalttığını belirtiyor.

Uzmanlar ayrıca, egzersiz yapılmasını, alkolden kaçınılmasını ve sigaranın bırakılmasını tavsiye ediyor.

Bakım Merkezi bu tedbirlerin, virüs kapılması durumunda yoğun bakımda tedavi görme olasılığını azalttığını vurguluyor.

CPOC Direktör Yardımcısı ve ortopedi cerrahisi uzmanı Scarlett McNally, enfeksiyondan kaçınmak için "birçok önemli tavsiyede bulunulduğunu" ancak virüsün bulaşmasına hazırlığın önemine az değinildiğini söyledi.

Uzmanlar tempolu egzersizi, sigaranın bırakılmasını, iyi beslenmeyi, psikolojinin korunmasını ve alkolden kaçınılmasını tavsiye ediyor.

Sağlık sistemini daha fazla baskı altına alabilecek başka hastalıkların ortaya çıkma riskini azaltmak için de harekete geçilmesi öğütleniyor.

McNally, özellikle risk grubundakilerin egzersize başlamaları çağrısında bulunuyor ve "böylece virüse yakalanırlarsa, yoğun bakıma ihtiyaç duyma ihtimalleri azalır" diyor.

CPOC, Kraliyet Anestezistler Topluluğu'nun girişimiyle kurulan ve farklı uzmanlıklardan tıp doktorlarının, ameliyat olan hastaların bakımını ve aldıkları sonuçları geliştirmek için birlikte çalıştığı bir inisiyatif.

McNally "Bir ameliyata hazırlanan insanların daha iyi sonuçlar aldığına dair bolca verimiz var. Sonuçlar çabuk alınıyor" diye konuşuyor.

McNally salgının başladığı Çin'deki uzmanların "tıbbi sorunları olan ve fiziksel performansı düşük insanların, Covid-19'a yakalandıklarında daha kötü bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinin beş kat, sigara içenlerinse üç kat arttığını tespit ettiğini" söyledi.

İngiltere hükümetinin Baş Tıp Danışmanı Prof. Chris Whitty, daha önce sigara içmenin "sağlıklı insanları tehdide daha açık hale getirdiğini" söylemiş ve sigarayı bırakmak için "çok iyi bir an" olduğunu vurgulamıştı.

CPOC's neler tavsiye ediyor?





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BBC
Etiketler: Koronavirüs, Sağlık

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