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Koronavirüs üzüntüsü nasıl yönetilecek? Şengül Hablemitoğlu euronews için yazdı

Dünyayı kuşatan covit-19 sadece ülkemizde değil, bütün dünyada yol açtığı trajik ölümlerle hepimizi dehşet içinde bıraktı. Çaresiz hissediyoruz ve ölümle burun buruna hayatta kalmaya çalışıyoruz.

28.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:14
Koronavirüs üzüntüsü nasıl yönetilecek? Şengül Hablemitoğlu euronews için yazdı
Yazar: Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu - Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü - Kurucu Direktör

Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Şengül Hablemitoğlu, Euronews, Ankara, Lefke, Dünya

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