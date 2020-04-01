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Koronavirüs: Vaka tespit edilmeyen ülkeler hangileri?

Koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkelerin hangisi olduğuna yönelik Google aramaları dünya çapında artıyor.

01.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:35
Koronavirüs: Vaka tespit edilmeyen ülkeler hangileri?

Koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkelerin hangisi olduğuna yönelik Google aramaları dünya çapında artıyor.

Bazı insanlar bunu, o ülkelere gitmek için arıyor olabilir.

İstatistik sitesi Statista'ya göre 1 Nisan itibarıyla bu ülkeler şöyle: Türkmenistan , Tacıkistan, Yemen, Güney Sudan, Kuzey Kore, Malavi, Sao Tome ve Principe, Komor Adaları, Lesotho.

Ama bu ülkelerle ilgili önemli bir sorun var: Virüsü tespit etmek için insanları test etmek gerekiyor ve bu ülkelerin bir kısmının test yapmadığı düşünülüyor.

Bazı ülkelerde ise koronavirüse dair sansür vakaları bildiriliyor.

Aralarında Birleşmiş Milletler ve Oxfam'ın da bulunduğu çok sayıda uluslararası örgüt, Afrika ülkeleri başta olmak üzere en yoksul ülkelere acil sağlık yardımı ve borçların silinmesi gibi adımlar talep etmişti.

Uzmanlara göre bu ülkelere yardım edilmemesi durumunda milyonlarca insan hayatını kaybedebilir.





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BBC
Etiketler: Türkmenistan, Koronavirüs, 1 Nisan, Google, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüs: Vaka tespit edilmeyen ülkeler hangileri? - Haberler
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