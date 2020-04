"Koronavirüs vakaları saptanan huzurevlerinde yayılımı önledik" (1)

Kaynak: AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan Koç, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde huzurevlerinde çok sıkı önlemler alınmasına karşın, bazı kuruluşlarda vakaların görüldüğünü ama yayılmasının önlendiğini bildirdi. Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında huzurevlerinde alınan tedbirlere ilişkin güncel durum hakkında bilgi verdi. Şu an Bakanlığa bağlı 153, belediyelere bağlı olanlar ve özel huzurevleriyle birlikte toplamda 426 huzurevinin bulunduğunu aktaran Koç, "426 huzurevimizde 27 bin 300 yaşlı vatandaşımız hizmet alıyor. Hizmet alan yaşlılarımızın yüzde 50'si 80 yaşının üzerinde. 100 yaşın üzerinde de 7 yaşlımız var." bilgisini paylaştı. Bazı yaşlıların aynı zamanda kronik hastalıklarının da bulunduğuna işaret eden Koç, "Özellikle diyabet, solunum yetmezliği, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, kanser gibi eşlik eden hastalıkları var. Bir yaşlımızın birden çok hastalığının da olma ihtimali var. Bu açıdan hem 80 yaşın üzerinde olmaları hem de birden fazla kronik hastalıklarının olması bizim çok hassas davranmamızı gerektiren bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.İlk tedbirler 7 Ocak'tan itibaren alındı Genel Müdür Koç, huzurevlerindeki yaşlıların sağlık ve beslenme süreçleriyle ilgili her zaman çok hassas olduklarını vurgulayarak, Kovid-19'un Çin'de görülmesiyle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatlarıyla alınan tedbirleri daha da sıkılaştırmaya başladıklarını söyledi. Koç, "7 Ocak'tan itibaren tüm özel ve resmi kuruluşlarımızda gerek personelimizin bu konudaki spesifik eğitimleri gerekse yaşlılarımızın, engellilerimizin bilinçlendirilmesine ilişkin eğitimlere başladık. Ardından 28 Şubat'ta, Türkiye'de henüz ilk vaka bile görülmemişken kuruluşlarımıza ziyaretleri yasakladık. Yaşlılarımızın da çok acil bir durumu olmadığı sürece dışarı çıkmalarına kısıtlamalar getirdik." diye konuştu. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünün açıklanmasının ardından önlemlerin daha da sıkılaştırıldığını, kuruluşlara dışarıdan gelebilecek risklerin tamamen ortadan kaldırıldığını belirten Koç, "Kuruluşlarımıza tedarik zinciriyle ürün getiren firmaları bile kapıda karşılayarak, malzemelerini dezenfekte ederek içeri alıyoruz. Yaşlılarımızın sağlık taramalarını günde 4 defa yapıyoruz. Sadece ateş, nabız, solunum değil; hipotermilerine kadar takip ediyoruz." dedi."Kuruluşlarımıza adeta karantina kurallarını getirdik" Erken teşhisin çok önemli olduğuna işaret eden Koç, personelin de katlarının, odalarının sabitlendiğini, tam izolasyon kurallarına göre hareket etmelerinin sağlandığını aktararak, yakınlarından yurt dışından gelen biri olan veya temas öyküsü bulunan tüm personelin de idari izinli sayıldığını ifade etti. Koç, Türkiye'deki vaka sayılarının artmasıyla huzurevlerinde tedbirlerin bir üst kademeye daha çıkarıldığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuruluşlarımıza adeta karantina kurallarını getirdik. Yaşlılarımızın dışarı çıkışı yapılmıyor, ziyaretçi girişi kabul edilmiyor. Ayrıca bütün personelimiz 26 Mart itibarıyla sabit vardiya uygulamasına geçirildi. Personelimiz de bunu ailelerinden ayrı kalmayı göze alarak çok içtenlikle kabul etti. Kuruluşta sabit 7, 10, 14 günlük sabit vardiyaya geçti. Bu bir gönüllülüktür ve bütün çalışanlarımızı buradan tebrik ediyorum." Bu süreçte personelin de istirahat etme alanları, odalar açısından kuruluştaki imkanlarının iyileştirildiğini, gereken malzemelerin sağlandığını söyleyen Koç, "Sabit vardiya uygulamasında vardiyaya girecek ve vardiyadan çıkacak tüm personelimize sürüntü yöntemi denilen PCR testi, fiziki muayene, genel sağlık taraması yapıyoruz. Riski sıfırlamaya çalışıyoruz. Burada il sağlık müdürlüklerimizle çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz." şeklinde konuştu. Personeli hastane ortamına göndermediklerini, testlerin kuruluşlarda, idari binalarda yapıldığını da bildiren Koç, süreci Sağlık Bakanlığıyla birlikte yürüttüklerini vurguladı. Koç, özel huzurevleri haricinde, Bakanlığa bağlı huzurevlerinde 8 bin personelin görev yaptığını belirterek, tamamının aile ve temas öykülerinin de yakından takip edildiğini anlattı.Türkiye'de henüz vaka ilan edilmemişken malzeme tedariği sağlandı Genel Müdür Koç, huzurevlerine malzeme teminiyle ilgili hiçbir sıkıntının da bulunmadığını vurgulayarak, ocak ayındaki ödemelerin erkene çekilerek bütün kuruluşlara ödeneklerinin gönderildiğini anımsattı. Nisan ayı periyodundaki ödemelerin de erkene çekildiğini aktaran Koç, "Türkiye'de henüz daha vaka bile ilan edilmemişken maske, dezenfektan, kişisel koruyucu gibi donanımların tümünü kuruluşlara temin ettik. Üçer aylık periyodik stoklarla bunu yönetiyoruz. Kurmuş olduğumuz online takip sistemiyle de bütün kuruluşlarımızdaki stokları takip ediyoruz." açıklamasında bulundu. Koç, bu süreçte kuruluşlardaki engelli ve yaşlıların da sürece katkı vermek için maske üretmeye başladığını, bazı engelli ve yaşlıların "biz zaten sokağa çıkamıyoruz. Harçlıklarımızı da harcayamıyoruz. Biz bu harçlıklarımızı bağışlamak istiyoruz." diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunduklarını da bildirdi. Koç, kuruluşlardaki tüm personel, yaşlı ve engellilerin büyük bir dayanışma örneği sergilediğine dikkati çekti."Virüsün girme ihtimalini sıfıra yakın tutmamıza rağmen bulaşın olduğu kuruluşlar vardır" Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, şöyle konuştu: "Biz huzurevlerinde alınması gereken tüm önlemleri aldık. Ancak huzurevleri içerisinde diyalize giden hastalarımız var. Organ nakli olmuş veya kanser tedavisi gören, günü birlik tedavi dediğimiz zorunlu olarak kuruluşun dışına çıkması gereken yaşlılarımız var. Bu yaşlılarımız için de tıbbi izolasyon kuralları ilan ettik ve gidiş-gelişlerinde bütün süreçleri kontrol altına almaya çalışıyoruz. Kuruluşa döndükleri zaman da izolasyon odalarında kalıyorlar. Fakat diyaliz merkezlerinde, hastanelerde bütün tedbirlerin alınmasına karşın bir bulaşma riski her zaman vardır.Aynı zamanda toplum içerisinde virüsün yayılma hızı, Sağlık Bakanlığımız bütün illerimizde virüsün varlığını ilan etmiş durumda. Bazı illerimizde virüsün yayılma hızının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Kuruluşlarımıza virüsün girme ihtimalini sıfıra yakın tutmamıza rağmen bulaşın olduğu kuruluşlar vardır.""En ufak bir semptom, bulgu olduğunda kuruluşun tümünü tarıyoruz" Koç, "Böyle bir durumda en ufak bir semptom, bulgu olduğunda o kuruluşun tümünü tarıyoruz. Tüm personelimiz ve yaşlılarımızın Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kuruluşlarda örnekleri alınıyor. PCR denilen test yöntemiyle taramaları yapılıyor. Pozitif çıkan bir vakamız olduğunda hastaneye alıyoruz ve 7/24 sağlık gözetiminde tedavilerini sağlıyoruz." dedi. Bakanlığa, belediyelere ait ve özel kuruluşların tümünde istisnasız, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan sıkı tedbirlerin uygulandığına vurgu yapan Koç, 28 Şubat ve ardından 26 Mart'tan itibaren kuruluşlarda tam karantina sürecinin başlatıldığına dikkati çekti."Yayılma hızını sıfıra yakın tutuyoruz" Dünyada da koronavirüsü sıfıra indiren tek bir bakım kuruluşu olmadığının altını çizen Koç, "Aldığımız erken tedbirler sayesinde yayılma hızını sıfıra yakın tutuyoruz." bilgisini paylaştı.Koç, hem ülke genelinde hem de kuruluşlarda sürecin alınan önlemler ve tedbirlerle atlatılacağını, sağlıklı günlere tekrar kavuşulacağını vurgulayarak, "Aldığımız tedbirler sayesinde virüsün hızını kestik, kuruluşlarımızda yayılmasını önledik. Fakat pozitif vakalar çıktığında da bütün tedbirleri seferber ederek, hızlıca önlem alıyoruz. Bir kuruluşta pozitif vaka çıkması önemli ama ondan daha önemlisi bu vakanın artmamasını sağlamak. Kontrol altına alabilmek." ifadelerini kullandı. Virüsten korunmada temel hijyen kurullarını uygulamanın büyük önem taşıdığına dikkati çeken Koç, kuruluşlarda yemeklerini dahi odalarında yiyen yaşlı vatandaşların sıkılmamaları için de hobi, müzik, psikososyal destek gibi çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Öte yandan Koç, koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında, sadece Kovid-19 değil başka bir tanıyla da hastaneye yatarak tedavi gören yaşlıların taburcu olduktan sonra kuruluşlara alınmadığını, bunun yerine yeni açılan Sosyal İzolasyon Kuruluşlarında 14 gün süreyle misafir edildiğini bildirdi. Genel Müdür Koç, Kovid-19 önlemlerine ilişkin hazırlanan iki ayrı rehberin de kuruluşlara gönderildiğini belirtti. Vatandaşlara "huzurevlerindeki yakınlarınızı arayın" çağrısı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan Koç, kuruluşlarda yakınları bulunan vatandaşlara da "Yaşlılarımızın yakınlarının yaşlılarımızı aramasını, onlarla sohbet etmesini çok arzu ederiz. Sadece kuruluşlarda kalanlar değil; vatandaşların çevresindeki yaşlıları da arayıp sormaları çok önemli. Dayanışma günü bugün." çağrısında bulundu. Koç, kuruluşlarda kalan yaşlıların yakınlarının endişe etmemesi gerektiğini, sağlık ve bakım noktasında hiçbir eksiğin bulunmadığını ve gereken tüm önlemlerin alındığını belirterek, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımız merak etmesin; biz istisnasız bütün yaşlılarımıza gereken gözlemleri yapıyoruz, onları hassasiyetle takip ediyoruz. Onlar da sevgilerini, merhametlerini, şefkatlerini esirgemeyerek, annelerini, babalarını, akrabalarını arasınlar. Bugün en büyük ilaç moraldir, en büyük destek manevi destektir. Bunu esirgemesinler."