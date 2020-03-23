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Koronavirüs Vakası: Hapşırdığı İçin Dövüldü

Hindistan Maharaştra eyaletinin Kolhapur şehrinde hapşıran bir sürücü fena dövüldü. Güvenlik kameralarına takılan olayın detayları haberimizde.

23.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:34
Koronavirüs Vakası: Hapşırdığı İçin Dövüldü
Hindistan Maharaştra eyaletinin Kolhapur şehrinde hapşıran bir sürücü fena dövüldü. Güvenlik kameralarına takılan olayın detayları haberimizde.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını solunum yoluyla bulaştığından elleri güzelce yıkamak, ağzı kapamak son derece önemli. Alerji mevsiminde olmamanızın da etkisiyle sıklıkla hapşırıyoruz. Koronavirüsü nedeniyle hassasiyet üst seviyede.

Herkesin aklında o soru: "Markette veya başka bir yerde ya hapşırırsam?" Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta halı dükkanında bir kişi hapşırmış, çalışan ve müşteriler sağa sola kaçışmıştı; neyse ki kavga çıkmamıştı. Konya'da ise koronavirüs kavgası kanlı bitmişti. Hindistan'da benzer bir olay yaşandı ancak kavga ile sonuçlandı.

Olay şöyle gerçekleşti; Motosiklet sürücüsü diğer sürücüye hapşırdığında koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla neden yüzünü mendil vb. bir şeyle kapatmadığını sordu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, trafik tıkandı. Görüntüler anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Was only a matter of time.
Couple in Maharasthra's Kolhapur assault a man allegedly for sneezing and not wearing mask in public area.
h/t @rounakview.
What's next? Lynchings? pic.twitter.com/YVcVq3xg8Q
— Jaskirat Singh Bawa (@JaskiratSB) March 19, 2020

Virüsün başladığı Çin'in Vuhan şehrinde de Ocak ayında ilginç bir olay yaşanmıştı. Çin'e ziyaretinden sonra koronavirüs hastalığına yakalanan bir Xiaogon sakini, kendisine ilaç verilmediği gerekçesiyle doktorların yüzüne bilerek öksürmüştü. Olaydan sonra doktorların çalıştığı yer dezenfekte edilmişti.

Maharaştra'da son 24 saat içinde 15 yeni Covid-19 vakası bildirildi. En fazla nüfusun olduğu Mumbai'de 14 yeni vaka bildirilirken, Pune'da bir kişinin testi pozitif çıktı. Maharaştra'da onaylanan toplam vaka sayısı 89'a ulaştı. Hindistan'da etkin vaka sayısı 400'ü geçti, 7 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Teknoloji

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