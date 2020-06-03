Koronavirüs vakası kalmayan Marmara Adalar, tatil sezonuna hazır

Koronavirüs vakası kalmayan Marmara Adalar, tatil sezonuna hazırBalıkesir'in Marmara Denizi'ndeki Avşa, Ekinlik ve Marmara adalarından oluşan Marmara Adalar ilçesinde koronavirüs vakası kalmadı.

03.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:38
Koronavirüs vakası kalmayan Marmara Adalar, tatil sezonuna hazır
Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki Avşa, Ekinlik ve Marmara adalarından oluşan Marmara Adalar ilçesinde koronavirüs vakası kalmadı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, turizm sezonuna hazır olduklarını belirterek, "Adamıza gelenler, sürecin getirdiği stres ve yorgunluğu burada atabilir" dedi.
İstanbul ve Bursa'dan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği turizm cenneti Marmara, Avşa ve Ekinlik adaları, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından, bu yıl adalardaki konaklama tesisleri açılmadı. Marmara Adası'nda koronavirüs vakası görülürken, Avşa ve Ekinler adalarında ise vakaya rastlanmadı. Alınan tedbirler sayesinde Marmara Adası'ndaki koronavirüs hastaları 15 gün önce iyileşti. Adada hiçbir vaka kalmadı.
'ADALARA GELEN VATANDAŞLARA GEREKLİ KONTOLLER YAPILIYOR'
Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy kurallara uyan herkesi adalara tatile beklediklerini söyledi. Belediye olarak bundan sonraki süreç için de gerekli önlemleri aldıklarını belirten Başkan Aksoy, "Belediye, emniyet ve ilçe sağlık ekipleri tarafından, ilçemize gelen vatandaşlara gerekli kontroller yapılıyor. Yolcu taşıyan feribotlarda ise koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamındaki 14 kurala uyuluyor ve yolculara maske takmak zorunlu hale getirildi" dedi.
'SÜRECİN STRESİNİ ADAMIZDA ATABİLİRLER'
Belediye olarak adalardaki otel ve pansiyonların dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını belirten Aksoy, "Adaya gelecek olan yerli ve yabancı turistler ile yazlık evi sahiplerinin, tedbirlerini alıp, kurallara uyarak adaya gelmesini istiyoruz. Bu sezon adamıza gelenler, ayların vermiş olduğu sıkıntı, stres ve yorgunlukları güzel bir tatil yaparak atarlar. Biz belediye olarak tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Gelecek herkesi adamıza bekliyoruz. Plaj, çay bahçesi, yürüyüş alanları ve eğlence yerlerini sosyal mesafe kuralına göre ayarlıyoruz. Gelecek olan kişilerin de bu kurula kesinlikle uymasını bekliyoruz" dedi. Koronavirüs vakası kalmayan Marmara Adalar, tatil sezonuna hazır

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Marmara, Adalar, Avşa, Güncel, Haber

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