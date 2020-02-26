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Koronavirüs vakası Latin Amerika'da ilk kez Brezilya'da görüldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 2 bin 700'den fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, Latin Amerika'da ilk kez Brezilya'da görüldü.

26.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:41

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. 2 bin 700'ün üzerinde kişinin ölümüne sebep olan virüs Latin Amerika'da ilk kez görüldü. Virüsün 'ya da sıçradığı açıklandı.

İTYALYA'DAN DÖNEN KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

testinin pozitif çıktığı ilk Latin Amerika ülkesi ise Brezilya oldu. Virüsü kapan Brezilyalının, İtalya'dan ülkeye uçtuğu belirtildi.

İTALYA'DA 11 ÖLÜ

Koronavirüsün Avrupa'da en etkili olduğu ülke olan İtalya'da 300'den fazla vaka görüldü, 11 kişi ise virüs nedeniyle öldü. Ama İtalya'nın komşuları, 'orantısız bir önlem' olacağı gerekçesiyle sınırları kapatmıyor.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 717'YE YÜKSELDİ

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717'ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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Koronavirüs vakası Latin Amerika'da ilk kez Brezilya'da görüldü

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