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Koronavirüs vakası Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi.

01.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:04Koronavirüs vakası Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı 'da 10'a, 'da 3'e yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha virüs görüldüğü belirtildi.
Yeni vakaların Refik Hariri Devlet Hastanesinde karantina altındaki hastalar ile önceden temas etmiş kişilerde görüldüğü kaydedildi.
Lübnan'da, dün 7'nci Kovid-19 vakası tespit edildiği duyurulmuştu.
Katar'da vaka sayısı 3'e çıktı
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 'dan 27 Şubat tarihinde tahliye edilen ve karantinaya alınanlardan ikisinde daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 2 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiği ifade edilerek, söz konusu kişilerin Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Katar, 27 Şubat tarihinde, Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmişti. Katar Sağlık Bakanlığı da dünkü açıklamasında İran'dan tahliye edilenler arasında bir vakanın tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu kaydetmişti.

Lübnan, Katar, İran, Güncel

Kaynak: AA

1.03.2020 20:34:30