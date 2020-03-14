Menü
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs vakası sayısı Cezayir'de 27, Fas'ta 8 oldu - Güncel

Koronavirüs vakası sayısı Cezayir'de 27, Fas'ta 8 oldu

Cezayir ve Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandı.

14.03.2020 02:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:02
Koronavirüs vakası sayısı Cezayir'de 27, Fas'ta 8 oldu
Cezayir ve Fas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandı.
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni bir Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve sayının 27'ye ulaştığı bildirildi.
Açıklamaya göre, koronavirüs taşıdığı belirlenen 34 yaşındaki kişi birkaç gün önce Fransa 'dan ülkeye geldi. Ülkedeki Kovid-19 vakalarından 12'si iyileşti, 2 kişi ise hayatını kaybetti.
Fas Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 8'e yükseldiğini, son vakanın Fransa'dan ülkeye geldiğini duyurdu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Cezayir, Fransa, Fas, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti Güncel
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi