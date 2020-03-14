Koronavirüs vakası sayısı Cezayir'de 27, Fas'ta 8 oldu
Cezayir ve Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandı.
14.03.2020 02:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:02
Cezayir ve Fas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandı.
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni bir Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve sayının 27'ye ulaştığı bildirildi.
Açıklamaya göre, koronavirüs taşıdığı belirlenen 34 yaşındaki kişi birkaç gün önce Fransa 'dan ülkeye geldi. Ülkedeki Kovid-19 vakalarından 12'si iyileşti, 2 kişi ise hayatını kaybetti.
Fas Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 8'e yükseldiğini, son vakanın Fransa'dan ülkeye geldiğini duyurdu.
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni bir Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve sayının 27'ye ulaştığı bildirildi.
Açıklamaya göre, koronavirüs taşıdığı belirlenen 34 yaşındaki kişi birkaç gün önce Fransa 'dan ülkeye geldi. Ülkedeki Kovid-19 vakalarından 12'si iyileşti, 2 kişi ise hayatını kaybetti.
Fas Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 8'e yükseldiğini, son vakanın Fransa'dan ülkeye geldiğini duyurdu.
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Kaynak: AA
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