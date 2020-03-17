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Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor

Hem finansal sıkıntılar hem de koronavirüsle mücadele eden Lübnan Başbakanı Hassan Diab, aldığı sıkı tedbirlerle dikkat çekiyor. Diab, ziyaretçilerini maske ile kabul ederken, konuklar arasında da 1,5 metrelik mesafe bulunduruyor. Diab, ayrıca masasında dezenfektan bulunduruyor.

17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:38

Lübnan Başbakanı Hassan Diab'ın koronovirüs tedbirleri uyarınca ziyaretçilerini maskeyle kabul etmesi ve konukların 1,5 metre arayla oturması basının dikkatinden kaçmadı. Bazı İngilizce yayın yapan medya organları fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

HALKIN GÜVENİNİ KAZANMIŞ DURUMDA

Lübnan'da 19 Aralık tarihinde hükümeti kurmayı başaran Hassan Diab, göreve geldiği ilk dönemde Hizbullaha yakın bir isim olduğunu iddia eden Sunni blok tarafından şiddetli sokak protestoları ile karşılaşmıştı. Ülkede yaşanan finansal sıkıntılar ve koronavirüs paniği sonrası Başbakan Diab'ın aldığı ve Lübnan tarihinde eşi görülmemiş radikal kararlar, kriz yönetimi gibi politikaları nedeniyle halkın güvenini tekrar kazanmış durumda.

DIŞ BORÇ ÖDEMEYİ REDDEDİP ÖNCELİĞİ HALKA VERDİ

Lübnan Başbakanı Diab'ın önderliğinde tarihinde ilk defa doğal gaz arama çalışmaları başlattı. Ülkede yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle önceliği Lübnan halkına veren Diab, bu politikası nedeniyle de halkın büyük çoğunluğunun desteğini almış durumda. İki hafta önce dış borçları ödeyemeyeceğini açıklayan Lübnan, halkının temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir dönemde dış borçları ödemeyi reddettiklerini duyurmuştu.

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Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Etiketler : Lübnan, Ekonomi, Güncel

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