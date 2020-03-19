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Koronavirüs ve Rusya-Suudi Arabistan restleşmesi petrol fiyatlarını vurdu

Rusya-Suudi Arabistan restleşmesi

19.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:28
Koronavirüs ve Rusya-Suudi Arabistan restleşmesi petrol fiyatlarını vurdu
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel ekonomik resesyon riski, petrol piyasalarını da olumsuz etkiliyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirmişti. Bu gelişme de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi hızlandırdı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Dünya

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