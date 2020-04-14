Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Koronavirüs: Vietnam'da yoksullar için 'pirinç ATM'leri' kuruldu

Vietnam'da koronavirüs salgınında işsiz kalan binlerce yoksula yardım için bazı kentlerde pek çok noktaya ücretsiz pirinç dağıtan otomatlar yerleştirildi.

14.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:29

Vietnam 'da koronavirüs salgınında işsiz kalan binlerce yoksula yardım için bazı kentlerde pek çok noktaya ücretsiz pirinç dağıtan otomatlar yerleştirildi.

Hue kentinde bu makinelerden sabah 08.00'le akşam 17.00 arasında iki kiloya kadar pirinç alınabiliyor.

Yaklaşık dokuz milyon nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehri olan Ho Chi Minh Kenti'nde ise "pirinç ATM'leri" günde 24 saat hizmet veriyor.

Otomatlarda kuyruğa girenlerin aralarında 1,5 metre boşluk bırakmaları ve makinelere dokunmadan önce el dezenfektanı kullanmaları gerekiyor.

Vietnamlı yetkililer, pirinç otomatlarının sayısını artıracaklarını söylüyor.

265 vaka var, ölü yok

Şimdiye kadar 265 koronavirüs vakasının görüldüğü Vietnam'da bu hastalıktan henüz hiç kimsenin ölmediği açıklandı.

Ancak hükümet, salgının büyümesini önlemek için halkı evde kalmaya teşvik ediyor. Ülkede iş yerlerinin çoğunun kapanması nedeniyle çok sayıda kişinin işini kaybettiği belirtiliyor.

Koronavirüs: Vietnam’da yoksullar için ’pirinç ATM’leri’ kuruldu
BBC
Etiketler: Vietnam, Sabah, ATM, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Karantinayı ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti Haberler
Karantinayı ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Haberler
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
Libya’dan Hafter’i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz Haberler
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
Suudi Arabistan’dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak Haberler
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Çin’den umutlandıran haber! Korona aşısında ikinci aşamaya geçildi Haberler
Çin'den umutlandıran haber! Korona aşısında ikinci aşamaya geçildi
ABD basını: İsrail, koronavirüse karşı Mossad ajanlarını devreye soktu Haberler
ABD basını: İsrail, koronavirüse karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
DSÖ’nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs: Vietnam'da yoksullar için 'pirinç ATM'leri' kuruldu - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

10:53: Çin'de Koronavirüs Bitmedi! Son 24 Saatte 89 Yeni Kovid-19 Vakası - Haberler 10:53: Resmi Gazete'de Yayımlandı: Covid-19 Tedavisi Ücretsiz Yapılacak - Haberler 10:53: Motorola'nın Yeni Amiral Gemisi iPhone'a Kafa Tutabilir mi? - Haberler 10:53: Geoff Keighley, Steam Oyun Festivali: Yaz 2020'yi Duyurdu - Haberler 10:53: IGTV'ye Keşfet Butonu Geldi! İşte Karşınızda Yeni IGTV - Haberler 10:52: Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak - Haberler 09:30: Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi 01:52: Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin