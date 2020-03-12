Koronavirüs vücuda girdikten sonra ne yapıyor? Hücreleri nasıl ele geçiriyor?
Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve Covid-19 adlı hastalığa yol açan yeni tip koronavirüsten 4 bin 750’den fazla kişi hayatını kaybetti. Peki yeni tip koronavirüs hücrelere nasıl saldırıyor? Vücutta nasıl etkili oluyor? Covid-19’dan nasıl iyileşilir?
12.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:31
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adlı hastalığa yol açan yeni tip koronavirüsten bugüne kadar 4 bin 750'den fazla kişi hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı yaklaşık 130 bine ulaştı.
Yeni tip koronavirüs, doktorların çok yakından bildiği koronavirüs ailesinden gelen 7'nci tip virüs. Fakat Covid-19, 2002'de ortaya çıkan SARS ve 2012 görülen MERS gibi hızlı yayılan ve öldürücü bir hastalık.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya
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