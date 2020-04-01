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Koronavirüs - Vuhan'da karantinaya alınan ailenin kedisi 54 gün yalnız kaldı, akvaryum suyuyla...

Çin'de koronavirüs salgının başladığı Vuhan kentinde, tüm ailenin hastanede karantinaya alınmasıyla 54 gün tek başına kalan hamile bir kedi, dört yavru dünyaya getirdi.

01.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:25
Koronavirüs - Vuhan'da karantinaya alınan ailenin kedisi 54 gün yalnız kaldı, akvaryum suyuyla...

Çin'de koronavirüs salgının başladığı Vuhan kentinde, tüm ailenin hastanede karantinaya alınmasıyla 54 gün tek başına kalan hamile bir kedi, dört yavru dünyaya getirdi.

Lele adlı kedinin, sahiplerinin hastaneye gitmeden önce bıraktığı 12 kilo kadar mama ve balkondaki akvaryumun suyunu içerek hayatta kaldığı belirtiliyor. Kedinin hayatta kalma hikayesi Çin'de sosyal medyada büyük yankı buldu.

TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de yüzbinlerce beğeni alan Lele, "Kahraman kedi" diye nitelendi.

Ocak sonunda Lele'nin, soyadı Çen olduğu belirtilen sahibine koronavirüs teşhisi kondu. Çen'den birkaç gün sonra testleri pozitif çıkan babası ve ailenin diğer beş üyesi de hastanede tedavi altına alındı.

Çen, hastalığa yakalanma riski nedeniyle Lele'ye bakması için komşularından yardım istemedi. Bunun yerine evde iki torba kedi maması ve su bıraktı.

Aile üyeleri taburcu olduktan sonra döndükleri evlerinde Lele'yi dört yavrusuyla birlikte buldu.

'Vuhan mücadele ediyor'

Çen, yavruların sağlıklı ve hareketli olduklarını Lele'yi ise biraz zayıflamış bulduğunu söyledi.

Yavrulara "Şiaowu", "Hanhan", "Şiaojia" ve "Youyou" adları verildi. Bu sözcükler birlikte okunduğunda "Vuhan mücadele ediyor" anlamına geliyor.





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Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya
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