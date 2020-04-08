Koronavirüs Yapay Zekâ Yardımıyla Teşhis Edilebilecek
Güney Kore'de gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Corona virüsü, Covid-19'un tanısı için kullanılabilecek bir yapay zekâ geliştirildi.
08.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:51
Koronavirüs ve yapay zeka bir araya geldi
Yapay zekâ yazılımı önce hekim bilgisayarına kuruluyor ve sonrasında akciğer tomografisi çekilen hastanın tomografi sonuçları kolaylıkla programa yüklenebiliyor. Yükleme işleminden sonra, yapay zekâ yazılımı saniyeler içerisinde olasılık hesabı yapıyor ve hastanın durumuna ilişkin ön görü raporu hazırlanıyor.
Corona virüsüne yakalanan kişilerin zaatüre belirtilerinin ölçülmesi için yapay zekâ yazılımı ücretsiz olarak tüm dünyada kullanıma sunuldu. Corona virüsüyle mücadele kapsamında kâr amacı gütmeden geliştirilen yapay zekâ yazılımı şu anda 24 ülkede 324 enstitüde kullanılıyor. Doç. Dr. Emre Huri, yazılımın Türkiye'de de kullanılabilmesi için Güney Koreli araştırma ekibiyle iletişime geçildiğini, yapay zekâ tanıtım videosunun Türkçe'ye çevrildiğini, ve yazılımın kullanımı için çalışmalara başlandığını belirtti.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Hacettepe Üniversitesi, Koronavirüs, Güney Kore, Teknoloji