Koronavirüs yasaklarına uymayan işletmeler uyarıldı
Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan işletmeler uyarıldı.
17.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:14
Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan işletmeler uyarıldı.
Genelgeye aykırı hareket eden bazı işletmeler polis tarafından uyarıldı, işletmelerin kapatılması sağlandı.
Genelge kapsamında tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulma kararı alınmıştı.
Bu arada kentin en işlek caddelerinden trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki hareketlilik geçmiş günlere göre azalsa da yine de bir hareketlilik gözlendi.
Müzik dinletisi sunan Roman çalgıcıların ezgileri eşliğinde güneşli bir günde kent sakinlerinin dolaştığı görüldü
Hıfzısıhha Kanunu kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetleri, vatandaşın yakın mesafede bir arada bulunarak virüse yakalanma riskini artıracağı değerlendirmesi neticesi dün gece yarısından itibaren geçici olarak durdurulmuştu.
Genelgeye aykırı hareket eden bazı işletmeler polis tarafından uyarıldı, işletmelerin kapatılması sağlandı.
Genelge kapsamında tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulma kararı alınmıştı.
Bu arada kentin en işlek caddelerinden trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki hareketlilik geçmiş günlere göre azalsa da yine de bir hareketlilik gözlendi.
Müzik dinletisi sunan Roman çalgıcıların ezgileri eşliğinde güneşli bir günde kent sakinlerinin dolaştığı görüldü
Hıfzısıhha Kanunu kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetleri, vatandaşın yakın mesafede bir arada bulunarak virüse yakalanma riskini artıracağı değerlendirmesi neticesi dün gece yarısından itibaren geçici olarak durdurulmuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Koronavirüs yasaklarına uymayan işletmeler uyarıldı
Etiketler : Koronavirüs, Polis, Güncel
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