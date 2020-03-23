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Koronavirüs yasaklarını kimler deldi? Parti düzenleyenler, spora başlayanlar, keçileri kaçıranlar!

Koronavirüs yasaklarını kimler deldi? Kimi parti düzenledi kimi spora başladı kimi keçileri kaçırdı!

23.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:16
Koronavirüs yasaklarını kimler deldi? Parti düzenleyenler, spora başlayanlar, keçileri kaçıranlar!
Covid 19 nedeniyle birçok ülkede uygulanan yasaklar kısmi ve tavsiye niteliğinde kaldığı için, Çin, Hong Kong, Singapur , Japonya ve Güney Kore dışında birçok ülkede vaka sayıları da hızla artış gösterdi.

Gereksiz yere evlerini terk edenler cezalandırılırken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkabilmek için ilginç yöntemlere başvurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Hong Kong, Singapur, Dünya

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