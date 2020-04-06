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Koronavirüs Yazın Bitecek mi Uzmanlar Yanıtladı

Kış ayında başlayan baharda devam eden koronavirüs salgını yazın da sürecek mi? Koronavirüs yazın bitecek mi ya da vaka sayısı azalacak mı? Yeni tip koronavirüs vaka sayısının nispeten düşük olduğu ülkelerde hava sıcaklığının yüksek olması bu soruyu doğuruyor.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
Koronavirüs Yazın Bitecek mi Uzmanlar Yanıtladı
Kış ayında başlayan baharda devam eden koronavirüs salgını yazın da sürecek mi? Koronavirüs yazın bitecek mi ya da vaka sayısı azalacak mı? Yeni tip koronavirüs vaka sayısının nispeten düşük olduğu ülkelerde hava sıcaklığının yüksek olması bu soruyu doğuruyor. Peki, havaların ısınmasıyla birlikte koronavirüsün yayılma hızı azalacak mı? Uzmanlar yanıtladı.

Dünya genelinde 1 milyondan fazla kişinin etkilendiği, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Kovid-19 salgını kış ayında Çin'in Vuhan kentinde başlamıştı. Alınan tedbirlere rağmen tüm dünyaya yayılan, Türkiye 'nin de önemli oranda etkilendiği bu virüs bahar ayında da hız kesmedi; gözler yaza çevrildi. Yazın gelmesiyle koronavirüs bitecek mi? sorusu gündemde. Amerika'da yapılan bazı bilimsel araştırmalar, hava sıcaklığıyla corona virüsün yayılma hızı arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde 25 - 27 derece sıcaklığı gören ülkelerde ( Malezya , Singapur , Hong Kong) vaka sayısının nispeten düşük olması da buna bağlanıyor. Peki, Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte vaka sayısında azalma olacak mı? Uzmanlardan dinleyelim:

Tıbbi Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen: "Virüsün yayılma hızı ile hava sıcaklığı arasında ilişki kuran bazı araştırmalar var. Bu 'Hava sıcaklığı veya güneş ışığı virüsü öldürür, yok eder' demek değil tabii. Sadece yayılma hızıyla ilgili bir durum. Mesela salgın başladığından beri Malezya, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde sıcaklık ortalaması 25 - 27 derece civarında. İstatistikler yayılma hızının ve vaka sayısının düşük olduğunu gösteriyor. Bunun se bebiyle ilgili de çeşitli bilimsel açıklamalar var. Bunlardan biri UV ışınlarının bağışıklik sistemine etkisine dayandırıyor. Yine bu konudaki araştırmalar virüsün 4 - 11 derece arasındaki sıcaklığı ideal olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Türkiye; Malezya ve diğer ülkelerdeki sıcaklık ortalamasına Mayıs sonu, Haziran başından itibaren kavuşacaktır. Virüsün yayılma hızına nasıl etki edeceğini o zaman göreceğiz. Herkesin hava sıcaklığı ne olursa olsun izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyması şart!" diyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın: "Sıcaklığın artışının virüsün yayılma hızına etki ettiğine dair bazı değerlendirmeler var. Ancak bu bizim gündemimizde olan bir konu değil. Biz hava sıcaklığından veya diğer herhangi çevresel şartlardan bağımsız olarak bulaşmayı önleyecek tedbirleri almaya ve arttırmaya devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı önlem ve tavsiyeler bu konudaki temel kılavuz. Vatandaşların hava şartlarına göre bir değerlendirme yaparak rehavete düşmemeleri gerekir. Kurallara uymadığınız her şartta virüs bulaşması riski altındasınız. Yaşına ve fiziğine de kimse güvenmesin, herkes belirtilen kurallara uysun." diyor.

Bir başka Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: "Solunum yolu enfeksiyonuna yol açan virüsler genellikle havaların ısınmasıyla etkilerini kaybederler ve hastalıklar genellikle azalır. Koronavirüsün de ısıya ve UV ışınlarına duyarlı olduğuna dair araştırmalar var. Dünyanın belli bölgelerinde sıcaklığa dayalı olarak virüsün yayılma hızında azalma olduğuna dair de bazı bilimsel değerlendirmeler var. Bu nedenle havaların ısınmasıyla yayılma hızının azalacağını ümit ediyoruz. Ancak çok yeni bir hastalık etkeni olması nedeniyle bunu zaman gösterecek. Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirlere dikkatle uymak virüse karşı en etkili silahımız." diyor.

Bir diğer Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Virüsün yayılma hızına etki eden birçok faktör var. Sıcaklık, nem ve UV ışınlar da bu faktörlerden. Bu faktörler ayrıca virüsün bulunduğu ortamda kalma süresine de etki ediyor. Fakat 'Sıcak varsa, virüs riski yoktur' gibi bir çıkarım kesinlikle hatalı olur. Her şart altında virüsten korunmak için gerekli tedbirleri almak virüsten korunmak için zorunludur." diyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Singapur, Türkiye, Malezya, Teknoloji
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