Koronavirüs: Yoğun bakımdaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson solunum cihazına bağlı değil,...

Koronavirüse yakalanan ve sağlık durumu kötüleşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson geceyi başkent Londra 'daki bir hastanede yoğun bakımda geçirdi.

BBC Radyosu'na konuşan kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, "Başbakan solunum cihazına bağlı değil. Kendisine oksijen desteği verildi" dedi.

"Başbakanın sağlık durumunda bir değişiklik olduğunda açıklama yapılacaktır" diye konuşan Gove, kendisini karantinaya aldığını da açıkladı.

Gove, ailesinden bir kişinin koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine evden çalışmaya başladığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Başbakan Johnson'ın "emin ellerde" olduğunu söyledi.

Johnson'a vekalet eden Raab bu sabah yapılan kabine toplantısını yönetti.

55 yaşındaki Başbakan Boris Johnson, 11 gün önce koronavirüse yakalanmış, Pazar günü Londra'daki St Thomas' Hastanesi'ne kaldırılmış, Pazartesi akşamı da yoğun bakıma alınmıştı.

Johnson'dan önce Sağlık Bakanı Matt Hancock ve İskoçya Bakanı Alister Jack de koronavirüse yakalanmışlardı.

İngiltere hükümetinin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty ve Başbakan Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings de kendilerini karantinaya almışlardı.