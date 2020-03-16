KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN CAMİLERDE CEMAATLE NAMAZ KILINMAYACAĞI ANONSU YAPILDI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.
16.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:55
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte Cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir şeklindeki açıklamasının ardından İstanbul'daki camilerde vakit ve Cuma namazlarının kılınmayacağı anonsları yapılmaya başlandı.
Kağıthane'deki bir camide akşam ezanı öncesi yapılan anonsta 'Saygıdeğer halkımızın dikkatine; salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle beraber vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız' denildi.
AVCILAR'DAKİ CAMİLERDE DUYURU ASILDI
Açıklanan kararın ardından Avcılar'daki Merkez Ulucami başta olmak üzere ilçedeki bütün cami ve mescitlerin girişlerine asılan duyurularda cemaat halinde namaz kılınmayacağı belirtildi. Merkez Ulu Camii İmamı Ömer Yavuz, duyuruları panoya astıktan sonra akşam ezanını okudu. Yavuz, ezanın sonunda minare hoparlörünü kapatmayarak, ikinci bir karara kadar camilerde cemaat halinde namaz kılınmayacağını iki kez okudu. Duyurunun ardından cemaat camide münferit olarak namazlarını kılmaya başladı.
Kağıthane'deki bir camide akşam ezanı öncesi yapılan anonsta 'Saygıdeğer halkımızın dikkatine; salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle beraber vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız' denildi.
AVCILAR'DAKİ CAMİLERDE DUYURU ASILDI
Açıklanan kararın ardından Avcılar'daki Merkez Ulucami başta olmak üzere ilçedeki bütün cami ve mescitlerin girişlerine asılan duyurularda cemaat halinde namaz kılınmayacağı belirtildi. Merkez Ulu Camii İmamı Ömer Yavuz, duyuruları panoya astıktan sonra akşam ezanını okudu. Yavuz, ezanın sonunda minare hoparlörünü kapatmayarak, ikinci bir karara kadar camilerde cemaat halinde namaz kılınmayacağını iki kez okudu. Duyurunun ardından cemaat camide münferit olarak namazlarını kılmaya başladı.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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