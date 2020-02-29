Koronavirüs yüzünden İtalya'da Juventus-Inter dahil 5 Serie A maçı 13 Mayıs'a ertelendi

İtalya 'da koronavirüs ve virüsün yayılmasını önleme amaçlı tedbirler nedeniyle, yarın oynanacak 5 Serie A maçı 13 Mayıs'a ertelendi. Ertelenen karşılaşmalar arasında Juventus-Inter maçı da var.

Serie A yönetiminden bugün yapılan açıklamaya göre, daha önce seyircisiz oynanması öngörülen Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina maçlarının ertelenmesine karar verildi.

Serie A maçlarının seyircisiz oynanması ihtimali, bilet ücretlerinin iadesi ve yayın hakları gibi konularda anlaşmazlıklara yol açmıştı.

'Ekonomiye maliyeti 9-27 milyar Euro'

İtalya'nın özellikle kuzey bölgelerinde koronavirüs nedeniyle spor faaliyetleri de dahil olmak üzere kamuya açık çok sayıda etkinliğin aksamasının ekonomiyi milyarlarca Euro zarara uğratacağı hesaplanıyor. La Stampa gazetesi, virüsün yayılmasını önleme amaçlı tedbirlerin İtalyan ekonomisine zararının 9-27 milyar euro olarak hesaplandığını yazdı.

Koronavirüsten en çok etkilenen iki bölge olan Lombardia ve Veneto, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 31'ini oluşturuyor. Bu bölgelerde alınan önlemler kapsamında okullar da bir haftadır kapalıydı, bu önlemlerin devam edip etmeyeceğine bu hafta sonu karar verilmesi bekleniyor.

21 ölü ve 800'ün üzerinde pozitif sayısıyla Avrupa'da koronavirüsün şu ana kadar en yaygın görüldüğü ülke olan İtalya'nın özellikle turizm sektörünün krizden olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Birçok ülkenin İtalya'ya yönelik seyahat uyarıları yapmasının ardından turistik rezervasyonların büyük oranda iptal edildiği, bazı bölgelerde iptal oranlarının Mart ayında yüzde 90'a vardığı haberleri geliyor.

'İtalya güvenli ülke' mesajı

Hükümet, koronavirüs krizinin işletmelere mali yükünü hafifletmek için dün akşam bir destek paketi açıkladı. Destek paketinde, vergilerin, sigorta ve fatura ödemelerinin dondurulması ya da ertelenmesi, acil ihtiyaçlar için fon ayrılması gibi tedbirler yer alıyor.

İtalyan hükümeti, özellikle turizm sektörünün kaybını hafifletmek için dünyaya da "İtalya güvenli bir ülke" mesajı vermeye çalışıyor. Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, ülkede halen karantina altında tutulan 11 kasabadan oluşan "kırmızı bölgenin" ülke genelinin alanının yalnızca yüzde 0.05'ini teşkil ettiği, karantinadaki kişi sayısının da ülke genelinin 0,089'una denk geldiği vurgulandı.