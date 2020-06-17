KORONAVİRÜSE ALDIRIŞ ETMEDİLER, DÜĞÜN YAPIP EĞLENDİLER

ARNAVUTKÖY'de koronavirüs tehdidine aldırış etmeyenler bahçede düğün yapıp oynadı.

17.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:27
ARNAVUTKÖY'de koronavirüs tehdidine aldırış etmeyenler bahçede düğün yapıp oynadı.
Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den.. Son günlerde vaka sayılarında artış yaşanıyor. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken yapılan uyarılara aldırış etmeyenler vaka sayılarının artmasına neden oluyor. Geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Hadımköy'de açık alanda yapılan düğün şaşkına çevirdi. Sosyal mesafenin unutulduğu, kimsenin maske takmadığı düğünde, çocukların da çalan müziğin ritmine uyarak oynadıkları anlar görüntülendi. KORONAVİRÜSE ALDIRIŞ ETMEDİLER, DÜĞÜN YAPIP EĞLENDİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Arnavutköy, İstanbul, Güncel, Haber

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