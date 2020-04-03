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Koronavirüse aldırmadılar, otelde parti yaptılar

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan bir otelde, parti düzenleyen gençler bu görüntüleri sosyal medyada paylaşınca harekete geçen ekipler, otele baskın düzenledi.

03.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:13
Koronavirüse aldırmadılar, otelde parti yaptılar

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan bir otelde, parti düzenleyen gençler bu görüntüleri sosyal medyada paylaşınca harekete geçen ekipler, otele baskın düzenledi. Hem otel sahibine hem de parti yapan gençlere işlem yapıldı.Ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında eğlence mekanları ve kafeler geçtiğimiz günlerde kapatılırken, vatandaşlara da 'Evde kal' ve 'Sosyal mesafeni koru' çağrıları yapılmaya devam ediyor. Ancak İzmir 'de bir grup genç, iki çağrıya da uymayarak bir otelde parti yaptı. Olay geçen çarşamba günü Alsancak semti 1475 sokakta bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin restoran katında toplanan 9 genç, alkol ve müzik eşliğinde parti verdi. Partiye katılan gençlerden biri o anları sosyal medya hesabından 'Eğlence istenirse otel de kapatılır', 'Biz varsak eğlence bitmez' yazarak paylaştı. Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşların da ihbarı üzerine harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otele baskın yaptı. Partiyi yarıda kesen ekipler, otel yetkilisi M.G.'ye Türk Ceza Kanunu 195. Maddesi gereğince 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan işlem yaptı. Partiye katılan 9 kişiye 'Bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlere aykırılık' suçundan işlem yapıldı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından parti yapan gençlere sosyal medyadan da büyük tepki gösterildi. Ekiplerin, özellikle otellere yapılan denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi. Öte yandan konuyla ilgili otelden de açıklama yapıldı. Söz konusu görüntülerin eski tarihli olduğu iddia edilen açıklamada, "Olayın gerçek yüzü sosyal mesafe kuralları korunarak bir saat aralığında küçük bir pasta kutlamasıdır. Restoranımız kapalı olup, sadece oda servisi olarak hizmet veriyoruz" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

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