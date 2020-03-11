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Koronavirüse aldırmayanlar rengarenk Holi Festivali'nde doyasıya eğlendi

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgını sebebiyle toplu etkinlikler yasaklanırken, Hindistan'da binlerce kişi sokaklara dökülerek baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali'ni kutladı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgını sebebiyle toplu etkinlikler yasaklanırken, Hindistan'da binlerce kişi sokaklara dökülerek baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali'ni kutladı. View on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Koronavirüse aldırmayanlar rengarenk Holi Festivali'nde doyasıya eğlendi

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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