Koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskinizi test edin
Üniversite Genel Tıp ve Halk Sağlığı Merkezi Lozan Unisanté, halkın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskini ölçebileceği bir internet sitesi hazırladı.
09.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:47
Üniversite Genel Tıp ve Halk Sağlığı Merkezi Lozan Unisanté, halkın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskini ölçebileceği bir internet sitesi hazırladı.
CoronaCheck adı verilen sitede, Covid-19 risk düzeyini ölçmek isteyenlere İsviçre 'nin Lozan kentinden uzmanlar tarafından hazırlanan bir dizi soru yöneltiliyor.
CoronaCheck adı verilen sitede, Covid-19 risk düzeyini ölçmek isteyenlere İsviçre 'nin Lozan kentinden uzmanlar tarafından hazırlanan bir dizi soru yöneltiliyor.
Kaynak: Euronews.com
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