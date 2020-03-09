Menü
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskinizi test edin - Haberler

Koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskinizi test edin

Üniversite Genel Tıp ve Halk Sağlığı Merkezi Lozan Unisanté, halkın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskini ölçebileceği bir internet sitesi hazırladı.

09.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:47
Koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskinizi test edin
Üniversite Genel Tıp ve Halk Sağlığı Merkezi Lozan Unisanté, halkın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskini ölçebileceği bir internet sitesi hazırladı.

CoronaCheck adı verilen sitede, Covid-19 risk düzeyini ölçmek isteyenlere İsviçre 'nin Lozan kentinden uzmanlar tarafından hazırlanan bir dizi soru yöneltiliyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İsviçre, Lozan, Dünya
Paylaş

Manşet 

Haberler

İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Haberler
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Haberler
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Haberler
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı