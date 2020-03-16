Koronavirüse ilişkin sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlattı.
16.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:24
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bugün sosyal medya üzerinden paylaşılan görselde gerçek dışı bilgilere yer verildiğine ilişkin tespit üzerine ilgililer hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" başlığıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu açıklamıştı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bugün sosyal medya üzerinden paylaşılan görselde gerçek dışı bilgilere yer verildiğine ilişkin tespit üzerine ilgililer hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" başlığıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu açıklamıştı.
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Kaynak: AA
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