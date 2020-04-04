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Koronavirüse karşı "20 yaş ve altı" denetimi yapıldı

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkmaması için tedbirler artırıldı.

04.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:57
Siirt 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkmaması için tedbirler artırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddesi Güres'te uygulama yaptı. Caddeyi barikatla kapatan ekipler, 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından kontrollerini yoğunlaştırdı.
Polis ve zabıta ekipleri de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra 20 yaş ve altındakilerin de dışarıya çıkamayacağını ilişkin anons yaptı.
Ekipler, ayrıca semt pazarında oluşabilecek yoğunluğa karşı da pazarın giriş ve çıkışlarını barikatla kapatarak geçişlere kısıtlama getirdi.
Aydınlar ve Cumhuriyet caddelerinde de güvenlik önlemlerini artıran ekipler, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi ve zorunlu olmadıkça vatandaşların evlerinden çıkmaması için anons yaptı. Koronavirüse karşı ’20 yaş ve altı’ denetimi yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel

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Koronavirüse karşı "20 yaş ve altı" denetimi yapıldı
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