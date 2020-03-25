Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı - Ekonomi

Koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Şanlıurfa HRÜ Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek, "Bu siperlikler ilk etapta elinizi yüzünüze götürmenizi engelliyor, ikincisi gelen damlacık enfeksiyonlarından koruyor, üçüncüsü ise gözlerinizi koruyor.

25.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:12
Koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı
Şanlıurfa HRÜ Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek, "Bu siperlikler ilk etapta elinizi yüzünüze götürmenizi engelliyor, ikincisi gelen damlacık enfeksiyonlarından koruyor, üçüncüsü ise gözlerinizi koruyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Şanlıurfa, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı’nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor Ekonomi
Cumhurbaşkanı'nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Ekonomi
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM’sini hastane yaptı Ekonomi
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Ekonomi
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Avrupa’nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı Ekonomi
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Koronavirüs domatesi de vurdu! Dış piyasa kapanınca fiyatlar dip yaptı Ekonomi
Koronavirüs domatesi de vurdu! Dış piyasa kapanınca fiyatlar dip yaptı
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Ekonomi
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:20: Reel kesim güveni Mart ayında 99.7'ye düştü - Ekonomi 13:18: KESOB Başkanı Övüç'ten Ekonomik İstikrar Kalkanı Değerlendirmesi - Ekonomi 13:18: NISSAN, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesinde üretimi geçici olarak durdurdu - Ekonomi 13:16: KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin düzenleme yapıldı - Ekonomi 13:14: Empati kurabilen ve cesur kararlar alabilen CEO'lar Covid-19 krizini aşacak - Ekonomi 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 12:49: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak - Ekonomi 11:50: CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi - Haberler 11:38: Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi 11:37: Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı - Ekonomi 11:05: Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi - Ekonomi 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler