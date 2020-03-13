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Koronavirüse karşı altın tavsiyeler

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, koronavirüsten korunma konusunda önemli uyarılarda bulunarak tedavi konusunda bilgiler verdi.

13.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:49
Koronavirüse karşı altın tavsiyeler

Geçtiğimiz yılın son günlerinde ilk kez Çin'de görülen ve daha sonra farklı ülkelere hızla yayılan koronavirüs konusunda bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Bursa Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Hastalığın yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle ortaya çıktığının altını çizen Uzm. Dr. Mustafa Ekici, daha ciddi vakalarda ise zatürre, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölümlerin bile söz konusu olabildiğini vurguladı.

SESSİZ SEYREDEBİLİR

Durumu sessiz seyreden kişilerin de solunum yolunda virüs taşıyabileceği uyarısında bulunan Uzm. Dr. Mustafa Ekici, "Eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti konusunda yorum yapılamıyor. Olası vaka tanımına uygun hastada alınan numunelerde mevsimsel solunum yolu virüsü saptanması ya da bakteriyolojik etken saptanması, koronavirüs varlığını devre dışı bıraktırmaz" diye konuştu.

NORMAL SABUN YETERLİ

Hasta takibi ve tedavi konusuna da değinen Uzm. Dr. Mustafa Ekici, şunları söyledi: "Tedavide solunum sıkıntısı-yetmezliği olanlara ve şok hastalarına ek oksijen tedavisi önerilmektedir. Şok bulgusu olmayan hastalarda sıvı tedavisi uygulanabilir. Gıda güvenliği önerilerine de mutlaka dikkat edilmeli. Çiğ tüketilecek sebze ve meyveleri iyice yıkayarak tüketmek gerekir. Yabani ve evcil hayvanlar (canlı veya ölü) ile temastan kaçınılmalı. El hijyenine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda ise alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Kişisel hijyene dikkat edilmesi, sağlıklı beslenme ve uyku düzeninin sağlanması da ayrıca çok önemlidir."

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Ekici, Güncel

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