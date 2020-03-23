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Koronavirüse karşı anonslu uyarı

Iğdır ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmamaları için anonslu uyarılar yapılıyor.

23.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:49
Iğdır ve Kars 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmamaları için anonslu uyarılar yapılıyor.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik belediyeden ve camilerden uyarı anonsları gerçekleştiriliyor.
Polise ekipleri ise cadde ve sokaklarda ekip araçlarıyla dolaşarak 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaması için "hava güzel ama hayat daha güzel" şeklinde anons yapıyor.
Vatandaşlardan Burhan Şeyruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anonsların vatandaş için çok iyi olduğunu söyledi.
Bu konuda belediye ve emniyet güçlerinin çok büyük çaba gösterdiğini anlatan Şeyruk, "Bundan dolayı kendilerine saygılarımı sunuyorum. Bu yapılanlar, alınan önlemler bizim sağlımız için. Herkesin bunlara uymasını öneriyorum. Bütün yetkilere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kars
Kars Belediyesi de 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmamaları için anons yaparak uyarılarda bulundu.
Belediyeden yapılan anonsta, İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler hatırlatılarak, tüm vatandaşların belediyenin "Evde Kal Kars" çağrısına uyması istendi.
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Koronavirüse karşı anonslu uyarı

Kaynak: AA

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Koronavirüse karşı anonslu uyarı
Etiketler : Iğdır, Kars, Güncel

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