Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü
BBC

Koronavirüse karşı aşı ve ilaçların ne zaman kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor?

Dünya genelindeki uzmanlar, koronavirüs tedavisi için aşı ve tedaviler geliştirmek için yarışıyor.

17.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:40
Koronavirüse karşı aşı ve ilaçların ne zaman kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor?

Dünya genelindeki uzmanlar, koronavirüs tedavisi için aşı ve tedaviler geliştirmek için yarışıyor.

Bazı ilaçlar şimdiden insanlar üzerinde denendi, bazılarıysa klinik denemelere yaklaşıyor.

Salgın Hazırlık İnnovasyonları Koalisyonu (CEPİ) çeşitli gelişim aşamalarındaki 115 Covid-19 aşısı tespit etti.

Bunların beşindeyse, klinik deneylere başlandı. Independent'ta yer alan bir haberde, aşı ve ilaç çalışmaları derlendi.

Üzerinde çalışılan potansiyel aşılar

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, üzerinde çalıştıkları aşının Eylül ayında genel kullanıma hazır olabileceğini söyledi.

Aşıbilim Profesörü Sarah Gilmert, ekibinin potansiyel bir aşı geliştirdiğini ve iki hafta içinde insanlar üzerinde denemelere başlanacağını söyledi.

Hiç bir şeyi garanti edemeyeceklerini söylüyorlar, ancak her şey yolunda giderse aşının sonbahar aylarında hazır olabileceğini kaydettiler.

İlaç devleri Sanofi ve GSK da gelecek yılın ortalarına bir aşı geliştirmek umuduyla güçlerini birleştirdi.

Bu yılın ikinci yarısında klinik deneylere başlamayı umuyorlar.

Pittsburgh Tıp Üniversitesi'ndeki uzmanlar ise, koronavirüse karşı potansiyel bir aşı olabilecek parmak ucu büyüklüğünde bir bant üzerinde çalışıyor.





Çin'de ise CanSino Biyoloji, aşı adayı üzerinde ikinci aşama testlere başladı.

Yine ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Moderna Inc'in potansiyel aşı çalışmaları devamediyor.

Bu deneysel aşının ilk dozunu geçen ay alan denek, ikinci dozu almak için Seattle'a geri döndü.

Cambridge Üniversitesi'ndeki uzmanlar da dünya genelindeki birçok kuruluş gibi potansiyel bir aşı üzerinde çalışıyor.

Tedaviler konusunda hangi çalışmalar yapılıyor?

Deneme aşamasında olan bazı potansiyel Covid-19 tedavileri, zaten başka hastalıkları tedavide kullanılıyor.

BBC
Etiketler: Koronavirüs, Eylül, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Ercüment Ovalı ’Hayat kurtarabilir’ dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı Haberler
Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Survivor’da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı Haberler
Survivor'da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Haberler ›› Teknoloji ››Koronavirüse karşı aşı ve ilaçların ne zaman kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor? - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

09:17: Yaralı bulunan şahin tedavi edildi - Haberler 09:13: ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 24 saatte 6 bin 87 kişi hayatını kaybetti - Haberler 09:10: Altıntaş'ta okullar yeniden dezenfekte edildi - Haberler 09:09: İhtiyaç sahipleri tespit ediliyor adreslerine yardımlar bırakılıyor - Haberler 09:08: Kitap okuma kampanyasında 5 milyon sayfayı geçtiler - Haberler 09:00: Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi - Haberler 08:41: Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm 07:54: Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi