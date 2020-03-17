KORONAVİRÜSE KARŞI AVCILAR'DAKİ OYUN PARKLARI VE PAZAR YERLERİ DE DEZENFEKTE EDİLDİ
KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar'daki çocuk parkları, semt pazarları ve kamu kuruluşları da dezenfekte edildi.
17.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:42
KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar 'daki çocuk parkları, semt pazarları ve kamu kuruluşları da dezenfekte edildi.
Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Belediyesi başta olmak üzere kamu kuruluşları ve okullar görevliler tarafından belirli aralıklarla görevliler tarafından dezenfekte edilirken, çocuk parkları ve kapalı semt pazarları da unutulmadı. Avcılar Belediyesi görevlileri özel kıyafetlerle pazar tezgahları ve çevresindeki her yeri dezenfekte ederken, özellikle sabah erken saatlerde de çocuk parklarındaki salıncak, kaydırak, tahterevalli başta olmak üzere oyun aletleri ve spor araçlarında aynı uygulamayı sürdürüyor.
Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Belediyesi başta olmak üzere kamu kuruluşları ve okullar görevliler tarafından belirli aralıklarla görevliler tarafından dezenfekte edilirken, çocuk parkları ve kapalı semt pazarları da unutulmadı. Avcılar Belediyesi görevlileri özel kıyafetlerle pazar tezgahları ve çevresindeki her yeri dezenfekte ederken, özellikle sabah erken saatlerde de çocuk parklarındaki salıncak, kaydırak, tahterevalli başta olmak üzere oyun aletleri ve spor araçlarında aynı uygulamayı sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KORONAVİRÜSE KARŞI AVCILAR'DAKİ OYUN PARKLARI VE PAZAR YERLERİ DE DEZENFEKTE EDİLDİ
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