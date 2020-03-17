Menü
Haberler ›› Güncel ››KORONAVİRÜSE KARŞI AVCILAR'DAKİ OYUN PARKLARI VE PAZAR YERLERİ DE DEZENFEKTE EDİLDİ - Güncel

KORONAVİRÜSE KARŞI AVCILAR'DAKİ OYUN PARKLARI VE PAZAR YERLERİ DE DEZENFEKTE EDİLDİ

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar'daki çocuk parkları, semt pazarları ve kamu kuruluşları da dezenfekte edildi.

17.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:42
KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar 'daki çocuk parkları, semt pazarları ve kamu kuruluşları da dezenfekte edildi.
Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Belediyesi başta olmak üzere kamu kuruluşları ve okullar görevliler tarafından belirli aralıklarla görevliler tarafından dezenfekte edilirken, çocuk parkları ve kapalı semt pazarları da unutulmadı. Avcılar Belediyesi görevlileri özel kıyafetlerle pazar tezgahları ve çevresindeki her yeri dezenfekte ederken, özellikle sabah erken saatlerde de çocuk parklarındaki salıncak, kaydırak, tahterevalli başta olmak üzere oyun aletleri ve spor araçlarında aynı uygulamayı sürdürüyor. KORONAVİRÜSE KARŞI AVCILAR'DAKİ OYUN PARKLARI VE PAZAR YERLERİ DE DEZENFEKTE EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler : Avcılar, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi