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Koronavirüse karşı banknotları suya koyup, 100 derecede kaynatıyor

ORDU'da bakkal işleten Orhan Sarı (55), müşterilerden alışveriş sonrası aldığı banknotları, koronavirüs salgınına karşı suya koyup, 100 derecede kaynattıktan sonra kurutuyor.

31.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:05
Koronavirüse karşı banknotları suya koyup, 100 derecede kaynatıyor

ORDU'da bakkal işleten Orhan Sarı (55), müşterilerden alışveriş sonrası aldığı banknotları, koronavirüs salgınına karşı suya koyup, 100 derecede kaynattıktan sonra kurutuyor.

Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de, 25 yıldır bakkal işleten Orhan Sarı'nın koronavirüs salgınına karşı aldığı önlem, müşterilerini şaşırttı. Salgından önce banknotları kolonya ile dezenfekte ettiğini anlatan Sarı, şimdi ise koronavirüs önlemi için suya koyup, 100 derecede kaynattıktan sonra kuruttuğunu söyledi. Salgınla ilgili haberleri televizyondan sürekli takip ettiğini belirten Orhan Sarı, "Daha önce kolonya ile banknotları temizliyordum, hijyene çok önem veriyorum. Fakat bu salgından sonra kolonya fiyatları yükseldi. Ben de kendime farklı bir çözüm ürettim. Banknotları suya koyup 100 derecede kaynatarak dezenfekte ediyorum. Böylece kolonya masrafına da gerek kalmıyor hem de paralar temiz oluyor? diye konuştu. Kuruttuğu banknotları ayrı yere koyduğunu, müşterilerine de temiz banknot verdiğini anlatan Sarı, "Temizliğe, hijyene hepimizin önem göstermesi gerekiyor. Hele böyle bir salgın döneminde daha da dikkat etmek lazım. Para her gün elden ele dolaşıyor. Parayı sayarken bazen tükürüklüyorlar, bu hastalıkları ya


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Kaynak: DHA

Etiketler: Yeni Mahalle, Orhan Sarı, Altınordu, Güncel
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