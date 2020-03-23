Koronavirüse karşı belediye işlemlerinde online dönem

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NDEN İŞLEMLERDE ONLINE HİZMET

Hizmet çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmadan Belediye'nin web sitesi üzerinden birçok işlemi gerçekleştirebilirken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Evde Kal Beylikdüzü' çağrısıyla kalabalık alanlarda bulunmamanın ve gerekmedikçe dışarıya çıkmamanın önemini her fırsatta vurguluyor.

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye 'de etkisini artırarak göstermeye devam eden koronavirüse karşı vatandaşın hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyor. Virüsün yayılımını engellemek için tedbir ve sosyal izolasyon hayati önem taşırken Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların evlerinden çıkmadan birçok belediye işlemini gerçekleştirebilmesi adına online hizmet sunuyor. 'Evde Kal Beylikdüzü' çağrısıyla vatandaşların gerekmedikçe sokağa çıkmamasını her fırsatta vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, Beylikdüzü Belediyesi'nin aldığı tüm önlemlere ilave olarak kişisel tedbirlerin de önemine dikkat çekiyor.

Online Üzerinden Birçok İşlem Yapılabilecek

Beylikdüzü Belediyesi'nin sunduğu online hizmet kapsamında; Borç/Sorgulama Ödeme, Başvuru Sorgulama, E-Belge Sorgulama, E-Makbuz Sorgulama, Şikayet/Talep/Öneri/Teşekkür/İhbar, İmar Durumu Sorgulama, Arsa/İnşaat Maliyetleri, E-Beyan (Bina/Arsa/Arazi/Çevre Temizlik/İlan,Reklam Beyanı), Hizmet Başvuruları gibi birçok işlemi www.beylikduzu.istanbul üzerinden kolayca yapabilir, diğer tüm işlemler için de web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler