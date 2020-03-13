Koronavirüse karşı camiler cuma namazı öncesi dezenfekte edildi
Melike Hatun Camisi, Altındağ Belediyesince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı cuma namazı öncesinde dezenfekte edildi.
13.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:22
Melike Hatun Camisi, Altındağ Belediyesince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı cuma namazı öncesinde dezenfekte edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla dezenfeksiyon çalışmaları yapan Altındağ Belediyesi ekipleri, camiyi hidrojen peroksit içerikli malzemelerle temizledi.
Halıların süpürülmesi ve ayakkabılıkların temizlenmesiyle cami, cuma namazını kılacak cemaat için hijyenik hale getirildi.
Aynı işlemin, yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Hamamönü, Tacettin Dergahı ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde de yapıldığı öğrenildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla dezenfeksiyon çalışmaları yapan Altındağ Belediyesi ekipleri, camiyi hidrojen peroksit içerikli malzemelerle temizledi.
Halıların süpürülmesi ve ayakkabılıkların temizlenmesiyle cami, cuma namazını kılacak cemaat için hijyenik hale getirildi.
Aynı işlemin, yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Hamamönü, Tacettin Dergahı ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde de yapıldığı öğrenildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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Etiketler : Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel
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