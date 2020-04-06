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Koronavirüse karşı cilt hastalarına özel öneriler

Acıbadem International Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam koronavirüs nedeniyle tetiklenen 7 cilt sorununu anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

06.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:24
Koronavirüse karşı cilt hastalarına özel öneriler

El Egzeması (kontakt irritan ve allerjik dermatit)

Normalde günde ortalama 5-6 kez el yıkarken, koronavirüs salgınıyla beraber en az 15-20 kez, hatta daha fazla ve uzun sürelerde yıkıyoruz ellerimizi. Dezenfektan, su ve sabunun yarattığı tahribat nedeniyle cilt daha fazla tahriş oluyor; egzamaya yatkın kişilerde kuruluğun yanı sıra ciltte çatlaklar ve kızarıklıklar gelişiyor. Eller üzerinde oluşan çatlaklar sonucu da cilt enfeksiyona açık hale geliyor. Ayrıca birçoğumuz uzun süreli eldiven kullanmak zorundayız. "Ancak bazı kişilerin özellikle lateks içeren eldivenlere karşı alerjisi olabiliyor" uyarısında bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam sözlerine şöyle devam ediyor: "Lateks,nadiren de olsa ciddi alerjik şok tablosuna bile yol açabiliyor. Dolayısıyla lateks içermeyen eldivenler daha güvenlidir. Alerjik bünyeli kişilerin eldiven içine ayrıca bez astar dikmeleri ya da içi pamuklu, dışı yıkanabilir eldiven tercih etmeleri cilt sağlıkları için önemli" diyor.

Ellerinizi zeytinyağlı, gliserinli el sabunlarıyla yıkamaya özen gösterin.

Ellerinize her su değdiğinde el kremi sürmeyi alışkanlık haline getirin.

Bulaşık yıkarken ve temizlik yaparken içi pamuklu eldiven giymeyi unutmayın.

Market gibi su ve sabunun olmadığı dış ortamlarda elleriniz dezenfektan veya kolonyayla temizledikten sonra el kremini tekrarlayın.

Seboreik egzema

Soğuk hava, nem kaybı, maske kullanımındaki artış, rüzgar, sıcak suyla yapılan uzun süreli banyolar; yüz bölgemizde kızarıklık, kaşıntı ve pullanmayla karakterize; halk arasında yağ egzaması olarak bilinen 'seboreik dermatit' şikayetini artıyor. Bu tablo yüzün yanı sıra saçlı deride ve göğsün üst bölgesinde de çok sık ortaya çıkıyor.

Yüzünüzü cildinize uygun dermatolojik ürünlerle yıkayıp, hemen nemlendirin. Aşırı sıcak suyla yıkanmayın.

Aşırı acılı, baharatlı besinler ve sıcak içecekler tüketmeyin.

Dermatoloğunuzun önerdiği eczane ürünleri krem ve şampuanlarınıza devam edin.

Duştan önce saçlı derinize besleyici serum veya doğal zeytinyağıyla maske yapın ve 30 dakika sonra saçlarınızı yıkayın.

Atopik egzama

Atopik egzama stresin yanı sıra sabunlar, deterjanlar ve cilde uygulanan parfüm ile kolonya gibi kimyasal maddelerle tetiklenen bir hastalık. Ciltte kuruluk, pullu yama tarzında lezyon ve yoğun kaşıntıyla seyrediyor. Vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkabilen atopik egzamada kaşıntı nedeniyle ciltte yaralar oluşabiliyor.

Ilık suyla duş almayı alışkanlık haline getirin.

Özel dermakozmetik banyo jelleriyle yıkanın ve sonrasında tüm vücudunuzu nemlendirin.

Hekiminizin önerdiği ilaçları uygulamaya devam edin. Kortizon içeren kremleri 10 günden fazla kullanmayın.

Rozasea (Gül hastalığı)

Gerek stres, gerekse maske kullanımındaki artış, henüz ısınmayan soğuk havalar ve kuru ortamlar nedeniyle rozasea (gül hastalığı) yakınmalarında da artış görülüyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam iltihaplı kızarıklık, sivilce benzeri kabartılar, yüzeysel damar genişlemeleri ve yanma şikayetlerine yol açan rozasea hastalığının genellikle yüzde ve burun çevresinde oluşsa da, vücudun diğer bölgelerinde de görülebildiğini belirtiyor.

Ilık suyla duş alın, ardından cildinizi nemlendirin.

Kafein ve sıcak su ciltteki kızarıklığı artırıyor. Bu nedenle sıcak çay ve kahve içmeyin.

Çikolata ve acı baharatlı besinlerden kaçının.

Evinizde de dahil olmak üzere, düzenli olarak güneş koruyucu krem kullanın.

Akne

Stres, evde kalmaya bağlı olarak yeme alışkanlıklarında değişiklik ve maske kullanımı nedeniyle ciltteki yağ bezeleri daha fazla çalışıyor. Bunun sonucunda da en başta yüz bölgesi olmak üzere vücudun pek çok yerinde akneler ortaya çıkabiliyor.

Günlük hijyeninize dikkat edin, mümkünse her gün duş alın.

Akneli ciltlere özel temizleme jeliyle yüzünüzü günde 2 kez yıkayın.

Antibakteriyel krem ve jelleri yüzünüze günde 2 kez uygulayın.

Maske takılırken oluşan nem ve havasız ortam ciltte yağlanmayı artırıyor. Maske takıyorsanız, sık sık değiştirin.

Diyet çok önemli: Bol bol su içilmeli ve yağdan fakir beslenmelisiniz. Aşırı acılı ve baharatlı besinlerden kaçının, çikolata tüketimini de kısıtlayın.

Vitiligo ve sedef

Vitiligo ve sedef gibi birçok dermatolojik hastalık stresle tetiklenebiliyor. Güneşin insanı daha mutlu kılan bir özelliği olduğu kesin. "Dolayısıyla evde kaldığımız süreçte keyif aldığımız uğraşlarla zaman geçirmeli, bol bol su içmeli ve cildimizi düzenli nemlendirmeliyiz" diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam bu tür basit koruma yöntemleriyle vitiligo ve sedef gibi cilt sorunlarını önleyebileceğinizi belirtiyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Ankara Ticaret Odası, Hülya Sağlam, Güncel
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