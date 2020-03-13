Koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması
Belediye ekiplerinin çöp konteynerlerini ve araçları dezenfekte etmesi Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile röportaj Belediye ekiplerinin durak ve ATM'leri dezenfekte etmesi MUŞ (AA) Muş Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirleri artırarak vatandaşların yoğun kullandığı...
13.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:52
Belediye ekiplerinin çöp konteynerlerini ve araçları dezenfekte etmesi Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile röportajBelediye ekiplerinin durak ve ATM'leri dezenfekte etmesi MUŞ (AA) Muş Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirleri artırarak vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte ediyor.
Ekipler, belediyeye ait aracı, çöp konteynerleri, duraklar, ATM'ler ve vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.
Çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde başlatılan mücadele kapsamında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibine teşekkür etti.
Salgına karşı en etkili tedavi yönteminin temizlik olduğunu hatırlatan Asya, şöyle dedi:
"Elbetteki tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Halkımızın kalabalık bir şekilde kullandığı otobüs duraklarını, çöp konteynerlerini, hayvan pazarını, sebze-meyve halini ve bankamatikleri dezenfekte ettik. Bahar temizlik çalışmalarıyla sokak, çarşı, pazar ve caddeleri deterjanla yıkadık. Böyle bir tereddüdümüzün, tedirginliğimizin olmadığını da halkımızın bilmesini istiyoruz. Elbetteki halkımıza düşen görev, temizliktir. Temizlikte dinimizin bir emridir. Halkımızın da bu anlamda daha çok tedbirli davranmasını istiyoruz."
Ekipler, belediyeye ait aracı, çöp konteynerleri, duraklar, ATM'ler ve vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.
Çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde başlatılan mücadele kapsamında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibine teşekkür etti.
Salgına karşı en etkili tedavi yönteminin temizlik olduğunu hatırlatan Asya, şöyle dedi:
"Elbetteki tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Halkımızın kalabalık bir şekilde kullandığı otobüs duraklarını, çöp konteynerlerini, hayvan pazarını, sebze-meyve halini ve bankamatikleri dezenfekte ettik. Bahar temizlik çalışmalarıyla sokak, çarşı, pazar ve caddeleri deterjanla yıkadık. Böyle bir tereddüdümüzün, tedirginliğimizin olmadığını da halkımızın bilmesini istiyoruz. Elbetteki halkımıza düşen görev, temizliktir. Temizlikte dinimizin bir emridir. Halkımızın da bu anlamda daha çok tedbirli davranmasını istiyoruz."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması
Etiketler : Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel
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