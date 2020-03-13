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Koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - SİİRT

Siirt'te koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapılıyor.

13.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:49
Siirt 'te koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapılıyor.
Siirt Belediyesi ekiplerince kentteki 17 okulda ilaçlama yapıldı.
Daha sonra okullar görevli temizlik personeli tarafından bol su ve deterjanla yıkandı.
Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mustafa Özkoyuncu, okulun koronavirüsüne karşı dezenfekte edildiğini, öğrencilerin de temizlik konusunda bilgilendirildiğini belirtti.
Kurtalan ilçesinde de toplu ulaşım araçları ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül yaptığı açıklamada, toplu taşıma hizmeti veren minibüs ve otobüslerde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapılacağını söyledi.
İlçede gerekli önlemlerin alındığını dile getiren Akgül, "Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına başladık. Toplu ulaşım araçları dışında Kurtalan Belediyesi bünyesinde bulunan birimlerin kapalı alanlarında, diğer bütün faaliyet alanlarında günlük temizliğin dışında dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor." dedi.
Akgül, vatandaşlara ve yetkililere de kişisel temizliğe dikkat etmeleri, gerekli önlemleri almaları yönünde çağrıda bulundu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - SİİRT

Kaynak: AA

Etiketler : Siirt Belediyesi, Kurtalan, Siirt, Güncel

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