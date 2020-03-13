Koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - SİİRT
Siirt'te koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapılıyor.
13.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:49
Siirt 'te koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapılıyor.
Siirt Belediyesi ekiplerince kentteki 17 okulda ilaçlama yapıldı.
Daha sonra okullar görevli temizlik personeli tarafından bol su ve deterjanla yıkandı.
Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mustafa Özkoyuncu, okulun koronavirüsüne karşı dezenfekte edildiğini, öğrencilerin de temizlik konusunda bilgilendirildiğini belirtti.
Kurtalan ilçesinde de toplu ulaşım araçları ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül yaptığı açıklamada, toplu taşıma hizmeti veren minibüs ve otobüslerde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapılacağını söyledi.
İlçede gerekli önlemlerin alındığını dile getiren Akgül, "Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına başladık. Toplu ulaşım araçları dışında Kurtalan Belediyesi bünyesinde bulunan birimlerin kapalı alanlarında, diğer bütün faaliyet alanlarında günlük temizliğin dışında dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor." dedi.
Akgül, vatandaşlara ve yetkililere de kişisel temizliğe dikkat etmeleri, gerekli önlemleri almaları yönünde çağrıda bulundu.
Siirt Belediyesi ekiplerince kentteki 17 okulda ilaçlama yapıldı.
Daha sonra okullar görevli temizlik personeli tarafından bol su ve deterjanla yıkandı.
Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mustafa Özkoyuncu, okulun koronavirüsüne karşı dezenfekte edildiğini, öğrencilerin de temizlik konusunda bilgilendirildiğini belirtti.
Kurtalan ilçesinde de toplu ulaşım araçları ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül yaptığı açıklamada, toplu taşıma hizmeti veren minibüs ve otobüslerde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapılacağını söyledi.
İlçede gerekli önlemlerin alındığını dile getiren Akgül, "Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına başladık. Toplu ulaşım araçları dışında Kurtalan Belediyesi bünyesinde bulunan birimlerin kapalı alanlarında, diğer bütün faaliyet alanlarında günlük temizliğin dışında dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor." dedi.
Akgül, vatandaşlara ve yetkililere de kişisel temizliğe dikkat etmeleri, gerekli önlemleri almaları yönünde çağrıda bulundu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - SİİRT
Etiketler : Siirt Belediyesi, Kurtalan, Siirt, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Güncel
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı